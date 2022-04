Slovan má na dosah deviaty titul hokejového majstra, môže sa stať extraligovým rekordérom

Hokejisti Slovana Bratislava zvládli lepšie dôležitý piaty zápas finále extraligy a už sú len jeden krok od zisku titulu.

„Belasí“ v piatok na vypredanom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu zdolali HK Nitra 3:1 a v sérii hranej na štyri víťazné stretnutia sa ujali vedenia 3:2 na zápasy. Šiesty finálový duel je na programe v nedeľu pod Zoborom.

Rozhodli počas piatich minút

Bratislavčania po bezgólovej úvodnej tretine udreli na začiatku druhej časti hry, v rozmedzí piatich minút si vypracovali náskok 2:0 presnými zásahmi Andewa Yogana a Adama Lukošíka. O zisku majstrovského mečbalu definitívne rozhodol presilovkový gól Branta Harrisa zo 48. minúty.

„Pre oba tímy to bol veľmi dôležitý zápas vzhľadom na stav série. Rozhodujúce bolo to, že v druhej tretine sa nám podarilo prikloniť duel na našu stranu. Je dôležité, že sme tento súboj zvládli a ideme do Nitry s výhodou,“ zhodnotil duel v priamom prenose RTVS Ján Lipiansky, asistent trénera „belasých“ Andreja Podkonického.

Nitranom sa podarilo prekonať Anthonyho Petersa v bránke Slovana iba raz, Branislav Mezei strelil v závere druhej dvadsaťminútovky kontaktný gól na 1:2. Asistent trénera Dušan Milo však svojich zverencov napriek prehre pochválil.

„Chalanom dnes nemôžem nič vyčítať, bojovali do poslednej minúty. Keby sme my dali prvý gól, trošku by sme sa nadýchli a dostali by sme sa na koňa. Slovan však ožil po dvoch zlepených góloch v druhej tretine. V závere duelu sme boli vylúčení a už nám nezostal čas na zvrat,“ povedal asistent trénera Antonína Stavjaňu pre RTVS.

Nitra bojuje o svoj druhý titul

Slovan Bratislava bude môcť už v nedeľu získať svoj deviaty majstrovský titul, čím by sa stal novým rekordérom slovenskej najvyššej hokejovej súťaže. Naposledy bol extraligovým šampiónom v sezóne 2011/2012.

HK Nitra sa pokúsi vynútiť si rozhodujúci siedmy finálový súboj a zabojovať o svoj druhý titul. Premiérovo sa tím spod Zobora stal slovenským šampiónom v ročníku 2015/2016.