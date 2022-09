Slovan má pred sebou prvý zápas skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy, málo známy Žalgiris Vilnius budí rešpekt

Hráčov úradujúceho slovenského futbalového šampióna ŠK Slovan Bratislava čaká za ostatné štyri sezóny už tretíkrát účasť v skupinovej časti niektorej z európskych pohárových súťaží.

Zverenci trénera Vladimíra Weissa staršieho sa rovnako ako vlani predstavia v Európskej konferenčnej lige, púť H-skupinou začnú vo štvrtok domácim duelom proti litovskému FK Žalgiris Vilnius.

Ďalšími súpermi Slovana v boji o postup budú arménsky Pjunik Jerevan a švajčiarsky FC Bazilej.

Vilnius vyradil v play-off Malmö

Kouč Weiss pred prvý súbojom v skupine nechcel hovoriť o tom, s čím by bol spokojný po skončení tejto fázy.

„Pozeráme sa iba na najbližší zápas. Vieme, že máme dobrého súpera, ľuďom však neznámeho. Poznám však trénera a viem, ako približne pracujú v klube. Je to konsolidovaný tím, ktorý hrá v neľahkom diamantovom systéme s dvoma útočníkmi, čo sa niekedy nebráni ľahko. Musíme na to ušiť taktiku, ktorá na to bude platiť. Bude to ťažký duel, pretože oni v play-off vyradili Malmö. Majú kvalitu, veľa zahraničných hráčov aj trénera. Nebojíme sa ich, ale máme pred nimi rešpekt,“ povedal 57-ročný kormidelník. Naznačil tiež, že na najbližšieho súpera by mohla platiť hra po krídlach.

S A-tímom bratislavského klubu sa už pripravujú Vladimír Weiss mladší a Ibrahim Rabiu, ktorí dlhší čas pauzovali pre zranenia.

„Už trénujú s mužstvom, no nie je to také, že by hrali od začiatku zápasu. Dá sa s nimi rátať v prípade potreby pomoci, no skôr nie ako áno,“ informoval tréner Weiss a o štvrtkovom súperovi ďalej poznamenal: „Žalgiris je ťažší súper ako náš oponent v play-off. Má individuálne ešte lepších hráčov ako mal Mostar. Myslím si, že ľudia uvidia, že je to dobré družstvo. Musíme hrať veľmi pozorne a disciplinovane. V strede poľa nám bude chýba Džaba Kankava a to je otázka číslo jeden, ktorú musíme vyriešiť. Musíme byť kvalitní v útoku, čo je úloha číslo dva. Musíme aj dobre brániť, pretože Žalgiris dáva dosť gólov. Džaba je pre nás momentálne nenahraditeľný hráč.“

Bazilej je favorit skupiny

Hlavný kouč Slovana počas oficiálnej predzápasovej tlačovej konferencie zdôraznil, že litovský Žalgiris je ťažký súper, ktorého nemožno za žiadnych okolností podceniť.

„Súpera nepodceňujem, pretože poznám jeho kvalitu. Platí to aj o Jerevane. O Bazileji sa baviť nemusíme, je to favorit skupiny,“ pokračoval a tiež povedal: „Hráme doma a budeme chcieť zvíťaziť, no rešpektujeme silu kvalitného súpera.“

Absenciu stredopoliara Kankavu ako veľkú stratu pre Slovan označil aj jeho krajan Guram Kašia.

„Je to pre nás veľká strata, je jedným z našich lídrov. Máme však ďalších kvalitných hráčov a pokúsime sa ho nahradiť,“ poznamenal, na adresu Žalgirisu dodal: „Videli sme krátke videá zo zápasov Žalgirisu. Je to silný tím, sú silní na lopte. Očakávam veľmi náročný duel. Keď sa pozrieme do kvalifikácie, cez koho prešli, tak to ukazuje na ich kvalitu. Pristúpime k nemu s plnou vážnosťou.“

Očakávajú päťcifernú návštevu

Vedenie bratislavského klubu na štvrtkovom súboji proti Žalgirisu očakáva 12 až 14-tisíc priaznivcov na tribúnach.

„Sme radi, že sa ľudia vracajú na štadión. Bez srdca, dobrej hry a toho, aby hráči ukázali, že ku klubu majú vzťah a svoju kvalitu, by to nešlo. Je to jeden z cieľov, ktorý som si dal pri príchode do Slovana. Aj do štvrtkového zápasu dáme všetko, aby sme zvíťazili. Skupina je kvalitou mužstiev vyrovnaná. Čaká nás prvý krok k tomu, aby sme ukázali, že štadión môžeme aj zaplniť,“ dodal tréner Weiss.

Stretnutie ŠK Slovan Bratislava – FK Žalgiris Vilnius má úvodný výkop vo štvrtok o 21.00 h a ako hlavný rozhodca ho povedie Rauf Džabarov z Azerbajdžanu, na čiarach mu budú pomáhať krajania Namik Husejnov a Jusifov Džavanšir.