Slovan na domácom ľade nezískal ani bod, tesne nestačil na Lokomotiv Jaroslavľ

BRATISLAVA 25. októbra (WebNoviny.sk) – Hráči Slovana Bratislava v stredu nezískali v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) ani bod, keď pred vlastnými fanúšikmi podľahli Lokomotivu Jaroslavľ 2:3.

Zverenci trénera Eduarda Zankovca nenadviazali na pondelkový triumf nad Dinamom Moskva, ktorý ukončili sériu štyroch neúspechov.

Slovan poslal do vedenia Zach Boychuk, no za hostí vyrovnal ešte v prvej tretine Brandon Kozun a v 26. minúte pridal druhý gól Lokomotivu Daniil Apaľkov. Vyrovnanie na 2:2 zariadil v 46. minúte Boris Sádecký ukážkovou individuálnou akciou, ale tri body pre hostí zariadil v 56. min Pavel Kraskovskij.

Po strede má bratislavský klub na svojom konte 25 bodov a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí 12. pozícia. Na ôsmu priečku Severstaľu Čerepovec, ktorá zaručuje prienik do play-off, strácajú „belasí“ jedenásť bodov. Slovan sa najbližšie predstaví v piatok 27. októbra o 19.00 h doma proti SKA Petrohrad.

KONTINENTÁLNA HOKEJOVÁ LIGA

streda

HC Slovan Bratislava – Lokomotiv Jaroslavľ 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Góly: 7. Z. Boychuk (Colby Genoway), 46. Sádecký (Bačík) – 20. Kozun (S. Kronwall), 26. Apaľkov (Ľubuškin, Mosaľov), 56. Kraskoskij (Korškov, Koledov)

Vylúčení: 5:3 na 2 min, navyše: T. Hrnka (Slovan) 10 min za nešp. správanie, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Kuľov, Fatejev – Ivanov, Streľcov (všetci Rus.), 7554 divákov

Zostavy:

Slovan: Mazanec – Ebert, Després, Meszároš, Bačík, T. Voráček, Švarný, Sersen – Řepík, Z. Boychuk, L. Kašpar – Colby Genoway, Viedenský, T. Hrnka – Skalický, A. Šťastný, Bezúch – Juraj Mikúš, Sádecký, Marek Hecl

Jaroslavľ: Sudnicin – S. Kronwall, Nakládal, Ľubuškin, Koledov, Rafikov, Manuchov, N. Čerepanov – Kozun, Romanov, Kontiola – Apaľkov, Averin, Mosaľov – Korškov, Kraskovskij, Polunin – Lugin, Ivanov, D. Alexejev – Kadejkin

I. TRETINA

V úvode stretnutia mali miernu prevahu hráči Slovana a v 6. min získali výhodu presilovky, ktorú aj využili. Colby Genoway našiel spoza bránky voľného Z. Boychuka a jeho pokus spomedzi kruhov skončil za Sudnicinom – 1:0.

Aktivitu postupne získavali hostia, na vyrovnanie využili svoju druhú početnú výhodu – v 20. min Kozun vystrelil z pravého kruhu a prekonal Mazanca.

II. TRETINA

Lokomotiv pridal druhý gól v hre piatich proti piatim, odrazený puk sa dostal až k Apaľkovovi a ten pohotovo zakončil – 1:2. V 36. min nezužitkoval dobrú šancu na vyrovnanie Řepík, ktorému „nabíjal“ Z. Boychuk.

III. TRETINA

Fanúšikovia Slovana sa dočkali vyrovnania na 2:2 v 46. min, keď pri hre štyroch proti štyrom vnikol Sádecký po ľavej strane do útočného pásma a ukážkovým padáčikom prekonal Sudnicina.

Domáci si však víťazstvo nevybojovali, keďže v 56. min Kraskovskij po prihrávke od Korškova rozhodol o troch bodoch pre Lokomotiv. V závere stretnutia hral Slovan power-play, no vyrovnať sa mu už nepodarilo.

Hlasy:

Eduard Zankovec (tréner Slovana): „Myslím si, že nám nevyšla prvá polovica druhej tretiny. Chlapci sa snažili a hrali na hranici svojich síl. O všetkom rozhodla jedna chyba, ktorá nás stála body.“

Dmitrij Kvartaľnov (tréner Lokomotivu): „Tešíme sa z toho, že si domov vezieme tri body. Bol to vyrovnaný zápas a vyhrať mohli aj domáci. Pre divákov to musel byť pútavý duel.“

Michal Sersen (obranca Slovana): „Po zranení to nebolo ideálne, ale ani najhoršie. Myslím si, že sme dnes podali dobrý výkon a zaslúžili si aspoň bodík. Na tejto hre môžeme stavať.“

Boris Sádecký (útočník Slovana): „Je to super, keď cítime podporu fanúšikov, aj keď sme prehrali. Podobné veci niekedy skúsim na tréningu, prišlo mi to na um a vyšlo to, čo je super. Naša hra sa postupne zlepšuje, dostávame sa do systému nového trénera. Myslím si, že mám na to dostať sa do play-off.“