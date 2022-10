Slovan nastúpi v Bazileji, po 53 rokoch sa vrácia na miesto najväčšieho úspechu v klubovej histórii

Futbalisti slovenského šampióna ŠK Slovan Bratislava nastúpia vo štvrtok večer na tretí zápas skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2022/2023.

„Belasí“ sa predstavia na trávniku švajčiarskeho FC Bazilej, ktorý dosiaľ v rámci H-skupiny získal plný počet šesť bodov.

Bratislavčania majú na konte iba bod za domácu bezgólovú remízu so Žalgirisom Vilnius, následne prehrali na ihrisku Pjunika Jerevan (0:2). Duel na Štadióne sv. Jakuba má výkop o 21.00 h.

Dôležitá vzpruha

Slovan sa na pohárový duel naladil nedeľňajším fortunaligovým víťazstvom 3:1 nad dovtedy nezdolaným nováčikom z Podbrezovej. Podľa Vladimíra Weissa ml. to bola pre bratislavský klub, ktorý v ostatných dňoch zažil turbulentné obdobie na funkcionárskom poli, dôležitá vzpruha.

„Po tom všetkom, čo sa udalo v priebehu posledných dvoch týždňov, je toto víťazstvo veľmi dôležité pre celý klub, kabínu i pre ľudí. Možno nám to v istých situáciách aj trochu zväzovalo nohy, no ukázali sme charakter a na konci sme zaslúžene vyhrali. Po zápase sme si niečo povedali. Vieme, že takisto ako fanúšikovia podporujú nás, my sa snažíme hrať pre nich. Pred Bazilejom nám to určite pomôže. Vieme, že tam s nami pôjde veľa fanúšikov, na ktorých sa tešíme,“ vyhlásil 32-ročný krídelník na oficiálnom klubovom webe.

Spomienka na finále PVP

Klub z Tehelného poľa sa vráti na miesto, kde zažil najúspešnejšiu chvíľu svojej bohatej histórie. Práve v Bazileji v sezóne 1968/1969 Slovan vo finále Pohára víťazov pohárov triumfoval nad španielskym tímom FC Barcelona (3:2).

V spomenutom finále vtedy chytala klubová legenda Alexander Vencel st. Priznal, že má stále živé spomienky na víťazný bazilejský večer.

„Barcelona už v tom čase mala veľký cveng. Silu tohto víťazstva sme si uvedomili až po príchode do Bratislavy, keď sme videli dav tisícok ľudí na uliciach, ktorí oslavovali zisk PVP. Slovan bol v tom čase medzi úzkou európskou špičkou, čo by sme si mali aj po rokoch vážiť,“ vyhlásil 78-ročný Vencel.