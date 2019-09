Slovan nechce hrať pred prázdnymi tribúnami, ponúka voľné vstupenky pre deti

Vedenie ŠK Slovan Bratislava poskytne deťom do 14 rokov voľné vstupenky na štvrtkový zápas skupinovej časti Európskej ligy proti tureckému Besiktasu. Na základe rozhodnutia UEFA sa zápas odohrá bez divákov, no v takomto prípade reglement umožňuje aspoň účasť detí do 14 rokov.

Slovan sa voči pôvodnému verdiktu UEFA odvolal a konečné rozhodnutie sa dozvie v stredu.

„Bez ohľadu na definitívny verdikt UEFA sme sa rozhodli využiť všetky možnosti, ktoré nám reglement poskytuje v prípade zápasu bez prítomnosti divákov. UEFA umožňuje účasť detí do 14 rokov. Preto sme už pozvali viaceré základné školy i futbalové kluby, pričom už evidujeme záujem a máme nahlásených necelých tisíc detí. Veríme, že školy i kluby z celého Slovenska pozitívne zareagujú na túto jedinečnú možnosť a deti si naživo pozrú náš prvý zápas v skupinovej fáze Európskej ligy,“ oznámil v tlačovej správe marketingový riaditeľ klubu Tomáš Straka.

Pokiaľ by Európska futbalová únia na poslednú chvíľu verdikt zmenila, klub okamžite spustí predaj vstupeniek. Pre deti zo základných škôl a futbalových klubov však bude naďalej platiť voľné vstupné a garancia zarezervovaných vstupeniek. Podmienkou je doprovod jednej dospelej osoby na 10 detí. Základné školy a futbalové kluby môžu na mail deti@skslovan.com nahlásiť názov školy, resp. klubu, počet vstupeniek pre deti a doprovod a kontakt na koordinátora. Ponuka platí do stredy 18. septembra do 20:00 h.