Slovan okúsil prehru vo Fortuna lige, ale Dunajská Streda nadelila Nitre šestku

Úradujúci slovenský futbalový šampión ŠK Slovan Bratislava hneď skraja nového fortunaligového ročníka 2020/2021 okúsil trpkosť prehry. V sobotňajšom stretnutí 3. kola v Zlatých Moravciach „belasí“ podľahli domácemu FC ViOn 1:2.

V najvyššej slovenskej súťaži prehrali takmer po roku, keď predtým ostatný raz schádzali z trávnika so sklonenými hlavami ešte vlani 1. septembra v Dunajskej Strede (2:5).

„Nebol to optimálny výkon, to si musíme priznať. Napriek tomu sme si vypracovali dosť vyložených príležitostí, v prvom polčase sme mali ísť do vedenia. Neboli sme však efektívni, naopak, súper sa chytil. Chceli sme hrať viac z kraja, namiesto toho sme s blížiacim sa koncom zápasu zbytočne nakopávali lopty do súbojov, v ktorých bol súper silný. Musíme prijať aj prehry, naša ligová neporaziteľnosť trvala takmer rok,“ vyhlásil na klubovom webe kormidelník Slovana Ján Kozák ml.

Čaká ich predkolo Ligy majstrov

Štyridsaťročný Košičan sa bezprostredne po záverečnom hvizde už sústredil na stredajší zápas 1. predkola Ligy majstrov, v ktorom sa Bratislavčania predstavia na Faerských ostrovoch proti KÍ Klaksvík. „Ideme ďalej a budeme sa pripravovať na cestu na Faerské ostrovy a zápas, ktorý nás tam počas týždňa čaká,“ dodal Kozák ml.

ViOn po dvoch nerozhodných výsledkoch premiérovo v sezóne zabral naplno nečakane proti majstrovi. Dve tisícky divákov si prvýkrát zakričali „gól“ v 25. min, keď skóroval Denis Duga. Zakrátko síce vyrovnal slovinský zakončovateľ Alen Ožbolt, no rozhodnutie, že tri body zostanú pri Žitave, priniesla 48. min a vlastný gól hosťujúceho Mitcha Apaua.

„V ostatných dvoch zápasoch sme stratili víťazstvo v posledných minútach. V prípade dobrého výsledku sme chceli duel dotiahnuť do víťazného konca. Podarilo sa. Napriek únave hráči ukázali na ihrisku charakter. Z mojej strany im patrí veľká gratulácia. Veľmi sa výsledku tešíme. Naša práca sa začína postupne ukazovať. Sme však iba na začiatku, nemôžeme vyskakovať vysoko. S pokorou a tvrdou prácou chceme ďalej napredovať,“ povedal podľa webu FC ViOn domáci lodivod Ľuboš Benkovský.

Stopercentná Dunajská Streda

Po 3. kole tak zostalo bodovo stopercentné iba jedno mužstvo – FC DAC 1904 Dunajská Streda. Zverenci niekdajšieho kouča maďarskej reprezentácie Bernda Storcka v sobotňajšom dueli v MOL Aréne deklasovali Nitru 6:0 a deviatimi bodmi a skóre 14:1 sa usadili na líderskom poste.

Dunajskostredčania dosiahli v druhom tohtosezónnom domácom zápase opäť triumf 6:0, v úvodnom kole takto vyprevadili súpera zo Serede.

„Gratulujem môjmu tímu, pretože odohral jeden perfektný zápas. Slovo perfektný vôbec nepoužívam, no toto stretnutie inak nemôžem označiť. Od pondelka sa však už budeme pripravovať na stredajší zápas Slovenského pohára, a potom nás čaká ďalší náročný zápas proti Trnave,“ povedal podľa webu DAC 57-ročný Nemec Bernd Storck.