Slovan otočil skóre a v poslednom domácom zápase sezóny KHL tesne porazil Dinamo Minsk

BRATISLAVA 13. februára (WebNoviny.sk) – Hráči Slovana Bratislava zvíťazili v poslednom domácom zápase základnej časti aktuálnej sezóny Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL). Pred takmer šesťtisícovou návštevou zdolali Dinamo Minsk 3:2. Bieloruský tím pritom už v 13. minúte viedol o dva góly. Najskôr predviedol presný teč fínsky útočník Teemu Pulkkinen a onedlho sa k nemu pridal úspešným blafákom Maxim Parfejevec.

„Belasí“ však ešte do prestávky znížili zásluhou Rudolfa Červeného a po zmene strán vyrovnali dorážkou Mareka Slobodu. Zlepšený výkon domácich pokračoval aj v tretej časti hry, keď sa presadil Jeff Taffe.

Dinamo na to odpovedalo zvýšenou aktivitou v záverečných minútach, no tretieho presného zásahu sa nedočkalo a z metropoly Slovenska si neodnieslo ani bod.

Slovan Bratislava figuruje po 58 odohraných dueloch na poslednej dvanástej priečke Západnej konferencie so ziskom 33 bodov. Najbližšie sa predstaví v piatok 15. februára od 17.30 h SEČ na klzisku CSKA Moskva.

V úvode stretnutia boli o niečo aktívnejší hráči Slovana, ale, paradoxne, skóre otvorili hokejisti Dinama Minsk. V 8. min nahodil puk od modrej čiary kanadský obranca Patrick Wiercioch a fínsky útočník Teemu Pulkkinen ho úspešne tečoval do siete, čo odobril aj videorozhodca. O štyri minúty neskôr mohli domáci odpovedať. Prečíslenie troch proti dvom zakončil Rudolf Červený, ale trafil iba bočnú sieť.

Krátko potom potvrdil pravidlo nedáš-dostaneš šikovný bieloruský krídelník Maxim Parfejevec, ktorý ideálne zvládnutým bekhendovým blafákom nedal šancu Jakubovi Štěpánkovi. Minčania mohli viesť v 13. min už o tri góly, no Pulkkinenova strela švihom skončila na brvne. Do prestávky sa ešte „belasým“ podarilo znížiť. V 16. min skóroval Červený, keď profitoval z presnej prihrávky Michala Sersena a strelou bez prípravy rozvlnil sieť.

Hokejisti Slovana na začiatku druhého dejstva vyrovnali. V 24. min sa dobre zorientoval v predbránkovom priestore mladý krídelník Marek Sloboda a pohotovou dorážkou prekonal švédskeho gólmana Enrotha. V 27. min zaujal divákov tvrdý „hit“ Lukáša Kloka na obrannej modrej čiare, ktorým zložil na ľad Pulkkinena.

Kloka vzápätí vyzval na pästný súboj hosťujúci obranca Jonathon Blum, ale český bek v službách Bratislavčanov uspel v tomto meraní síl. V druhej polovici prostrednej tretiny mali oba tímy viacero možností na zmenu skóre. Po jednej zo striel bieloruského klubu dokonca skákal puk pred bránkovou čiarou domácich, ale Štěpánkovi pomohli spoluhráči.

Zverenci Vladimíra Országha vstúpili dobre aj do záverečnej tretiny. Ponúknutú presilovku po faule Daniila Bokuna ešte nevyužili, ale pokračovali v hernej prevahe a zásluhou Jeffa Taffa sa prvýkrát v zápase ujali vedenia. Skúsený center druhej formácie domáceho tímu zblízka zasunul puk za bezmocného Enrotha.

Dinamo dostalo v poslednej desaťminútovke duelu dvakrát výhodu presilovky, ale z tlaku v útočnom pásme nevyťažilo vyrovnávajúci gól. Rovnako nepochodilo ani v hre bez brankára, a tak Bratislavčania zvládli domácu rozlúčku so sezónou vo víťaznom štýle.

Hlasy

Vladimír Országh (tréner Slovana Bratislava): „Sme radi za víťazstvo v poslednom domácom zápase. Ďakujeme fanúšikom, že pri nás stáli počas celej sezóny a my sme ich dokázali potešiť. Mali sme slabý začiatok zápasu, keď mal viac z hry súper. V závere prvej tretiny sme však znížili a po prestávke sme sa zobudili. V ťažkých chvíľach nás podržal brankár Štěpánek a silou vôle aj charakteru sme zvíťazili. Sezónu zakončíme štyrmi zápasmi vonku, kde by sme chceli získať čo najviac bodov. Na trip s nami s najväčšou pravdepodobnosťou už nepocestuje Rudolf Červený, ktorý by mal odísť do Švédska. V hre je aj odchod jedného obrancu, ale to je otázne. Naopak, v posledných zápasoch sezóny by sa k nám mal pripojiť Chad Rau, ktorý bol zranený.“

Ivan Švarný (obranca Slovana Bratislava): „Mali sme pomalší štart do zápasu. Po prvej tretine sme si však povedali, že je to posledný domáci zápas v sezóne. Hovorili sme si, že divákom treba dopriať radosť a rovnako sa musíme potešiť aj my víťazstvom. Som veľmi rád, že sa nám to napokon podarilo, aj keď v záverečných minútach to bolo náročné pri nápore súpera.“

Marek Sloboda (útočník Slovana Bratislava a autor jedného gólu): „Veľmi sme chceli vyhrať tento zápas pre našich fanúšikov, ktorí nás podporovali počas celej sezóny. Myslím si, že sme ukázali charakter, keď sme dokázali otočiť skóre z 0:2 na 3:2. Zomkli sme sa, možno to z našej strany nebolo najkrajšie, ale vydreli sme to. Vo formácii sme sa dobre dopĺňali, sme tam všetci kvalitní korčuliari a je to radosť s hrať s týmito spoluhráčmi. Pri gólovom momente som veril Matúšovi Sukeľovi, že to trafí do bránky. Napokon namieril puk do mňa a ja som ho pohotovo dorazil.“

Andrej Sidorenko (tréner Dinama Minsk): „Gratulujem súperovi k víťazstvu. Bolo to zaujímavé stretnutie, v ktorom sme však urobili veľké množstvo chýb. Chápali sme, že domáci hrajú posledný domáci zápas v sezóne a budú chcieť vyhrať. Urobili všetko preto, aby triumfovali a podarilo sa im to. Treba povedať, že súper bol o niečo lepší a zaslúžene získal dva body.“