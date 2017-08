Aktualizované: Slovan otočil zápas z 1:2 na 4:2 a má prvé body v novej sezóne KHL

aktualizované 30. augusta, 22:18

BRATISLAVA 30. augusta (WebNoviny.sk) – HC Slovan Bratislava získal v jubilejnej 10. sezóne Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) prvé body. Zverenci trénera Miloša Říhu v stredu pred vlastnými fanúšikmi zdolali bieloruské Dinamo Minsk 4:2. Slovan úvodné tri zápasy prehral a u súperov nezískal ani bod.

Zverencom trénera Miloša Říhu sa v stredu podarilo dvakrát odpovedať na presné zásahy súpera – na 1:1 vyrovnal v oslabení Colby Genoway sekundu pred koncom I. tretiny, v tretej časti upravil na 2:2 kapitán Andrej Meszároš. Víťazný gól Slovana dosiahol v početnej výhode v 54. min Michal Řepík a bodku za zápasom dal pri power-play súpera Radek Smoleňák.

Bratislavský klub sa odpútal z dna tabuľky Západnej konferencie, na ktoré kleslo Dinamo Minsk. Slovanu patrí s troma bodmi 11. miesto. Najbližšie sa „belasí“ predstavia opäť doma, v piatok 1. septembra o 17.00 h privítajú Sibir Novosibirsk.

Kontinentálna hokejová liga (KHL)

streda

HC Slovan Bratislava – Dinamo Minsk 4:2 (1:1, 0:1, 3:0)

Góly: 20. Colby Genoway (Smoleňák), 47. Meszároš (Colby Genoway, Řepík), 54. Řepík (Colby Genoway, Meszároš), 59. Smoleňák – 14. Pavlovič (Materuchin), 32. Kovyršin (Šarangovič)

Vylúčení: 4:6 na 2 min, presilovky: 2:1, oslabenia: 1:0, rozhodovali: Gofman, Gusev – Sadovnikov, Sazonov (všetci Rus.), 7406 divákov

Zostavy:

Slovan: Štěpánek – Barker, Meszároš, T. Voráček, Ebert, Švarný, Taimi – L. Kašpar, Viedenský, Skalický – Smoleňák, Colby Genoway, Řepík – T. Hrnka, J. Mikúš, Buchtele – A. Šťastný, Sádecký, Marek Hecl – od 41. min M. Sloboda

Dinamo: Enroth – Lisovec, Korobov, Šinkevič, Gragnani, Zacharenko, Chenkeľ – Klinkhammer, Howden, Fontaine – Pavlovič, Šarangovič, Materuchin – Kulakov, Kovyršin, Stepanov – Gavrus, Kitarov, Linglet – Drozd, Bujnickij

I. tretina

Slovan nezačal prvý domáci súťažný zápas v sezóne 2017/2018 ideálne a už od druhej minúty hral v oslabení, vylúčenie Smoleňáka však neprinieslo zmenu stavu.

V 5. a 6. min musel domáci brankár Mazanec zasahovať pri šanciach Kovyršina a Šarangoviča, ale v 14. min bol prikrátky proti strele Pavloviča spomedzi kruhov – 0:1.

„Belasí“ sa potom ubránili početnej výhode súpera za zlé striedanie a v ďalšom oslabení dokonca vyrovnali – Colby Genoway unikol obrane súpera a sekundu pred prvou sirénou nedal Enrothovi šancu – 1:1.

II. tretina

V úvode druhej časti Slovan nezužitkoval 45-sekundovú presilovku o dvoch korčuliarov a bieloruskému družstva sa podarilo streliť druhý gól v 32. min aj so šťastím – Kovyršin sa najlepšie zorientoval pred Mazancom, gól hostí potvrdil aj videorozhodca – 1:2. V ďalšom priebehu druhej dvadsaťminútovky „belasí“ opäť neskórovali v početnej výhode.

III. tretina

Podarilo sa im to až v 47. min – presilovková strela kapitána Meszároša od modrej čiary skončila za Enrothom a bolo 2:2. Prvýkrát v zápase Slovan viedol od 54. min, gól padol opäť v početnej výhode a jeho autorom bol Řepík strelou švihom z ľavého kruhu – 3:2. V závere stretnutia tréner Dinama Minsk pristúpil k power-play a definitívnu bodku za zápasom dal presný zásah Smoleňáka do opustenej bránky súpera – 4:2.

Hlasy:

Miloš Říha (tréner Slovana): „Sme len na začiatku. V tomto mužstve robíme prácu na poslednú chvíľu. Niektorí hráči prišli nepripravení, takže sme vďační za to, že sme zápas otočili, navyše s takým súperom, ako je Minsk. Stredajšie stretnutie sme nezačali až tak aktívne. V druhej tretine sme robili naše už tradičné chyby. Tam sa duel lámal, pretože súper svoje šance nepremenil. My sme začali hrať hokej, ktorý predvádzame na tréningu. Dostali sme sa vďaka tomu do vedenia. Dnes bola kľúčová disciplína, bojovnosť bola na prvom mieste, za čo sme hráčom poďakovali.“

Gordie Dwyer (tréner Dinama Minsk): „Gratulujem súperom k zisku troch bodov. Tento zápas sa neskončil tak, ako sme dúfali. Mali sme dobrý začiatok, v prvej tretine sme mali prevahu. Bohužiaľ, v poslednej sekunde sme dostali gól a to bol rozhodujúci faktor v tomto stretnutí. Dnes sa nám nedarilo, nehrali sme podľa našich predstáv. Slovan využíval svoje šance, jeho najlepší hráči predviedli dobré výkony. To potrebuje každý tím.“

Andrej Meszároš (kapitán Slovana): „Toto víťazstvo sme potrebovali. Je jedno, kto dal gól, dôležité je, že sme získali body. Moje koleno drží, bolo to dobré. Celý zápas sme sa snažili a myslím si, že sme vyhrali zaslúžene. Ak budeme takto pokračovať, môžeme uhrať dobré výsledky.“

Michal Řepík (útočník Slovana): „Po nevydarenom výjazde za súpermi sme si doma dva dni dobre zatrénovali a viac nacvičili niektoré situácie. Začiatok bol dnes pomalší, ale postupne sme sa rozbehli. Snažili sme v presilovkách tlačiť čo najviac do bránky. Po nevydarenom začiatku sezóny teraz chceme doma získať čo najviac bodov.“