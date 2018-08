Slovan po víťazstve nad Rapidom ide za svojím snom, tréner Ševela pochválil skvelých fanúšikov

BRATISLAVA 10. augusta (WebNoviny.sk) – Slovenský futbalový vicemajster ŠK Slovan Bratislava zvíťazil vo štvrtkovom úvodnom zápase 3. predkola Európskej ligy 2018/2019 nad Rapidom Viedeň 2:1 a pred budúcotýždňovou odvetou sú „misky váh“ naklonené miernejšie v prospech zverencov trénera Martina Ševelu.

Na Pasienkoch boli v úvode aktívnejší hostia. Tí sa v 12. min ujali vedenia, po rohovom kope kapitán Rapidu Stefan Schwab zostal voľný v šestnástke a zblízka prestrelil gólmana Dominika Greifa. Slovan vyrovnal v 29. min, keď sa taktiež po štandardnej situácii od rohovej zástavky hlavou presadil bulharský reprezentant Vasil Božikov.

Zneškodnený pokutový kop

Triumf Slovana priniesla 49. min. Po centri z pravej strany si dal stopér hostí Mateo Barač v sklze „vlastenca“. V 84. min mal Rapid výhodu pokutového kopu, ale Greif zneškodnil strelu Deniho Alara z „bieleho bodu“.

„Dosiahli sme víťazstvo, po ktorom sme tak túžili. Prvý polčas bol z našej strany opatrný, akoby sme sa báli. Gól súpera bol o individuálnej zodpovednosti nášho obrancu. My sme však dobre zareagovali a po štandardke sme Božikovom strelili krásny vyrovnávajúci gól. V prvom polčase bol lepší súper. Po zmene strán sme boli lepší my, podarilo sa nám napokon strhnúť víťazstvo na našu stranu. Súper si síce strelil vlastný gól, ale s naším pričinením. Som rád, že hráči dostali možnosť takejto konfrontácie. Výborný výkon podal Dominik Greif. Je dobré, že máme takú kvalitnú brankársku dvojku,“ uviedol po stretnutí domáci kouč.

Štyridsaťdvaročný Ševela v minulosti už dvakrát natrafil na Rapid Viedeň. V play-off EL 2016/2017 ako tréner AS Trenčín neuspel (0:4 doma, 2:0 vonku), ale ešte ako hráč Interu Bratislava nastúpil v obidvoch víťazných stretnutiach v rámci 1. kola Pohára UEFA (1:0 doma, 2:1 vonku). V službách bratislavských tímov má tak proti Rapidu zatiaľ stopercentnú bilanciu. Vo štvrtok ocenil aj fantastickú atmosféru na tribúnach, keďže na štadión si našlo cestu takmer 10-tisíc priaznivcov. „Ďakujem aj fanúšikom, že prišli, spravili výbornú atmosféru, taká tu nebola už štyri roky. My chceme postúpiť čo najďalej, máme na to recept. Pomohlo nám víťazstvo, je to lepšie ako nerozhodný výsledok. Rapid musí v domácej odvete dať gól, viac to otvoriť. Čaká nás však náročných 90 minút. Máme svoje sny, urobíme všetko, aby sme ich naplnili,“ doplnil Ševela.

Chyba pri štandardke

Slovan a Rapid sa na európskej pohárovej scéne stretli v Pohári Intertoto 2007. Vo Viedni zvíťazili domáci 3:1, v odvete sa zrodil najtesnejší triumf Slovana (1:0) a ďalej tak prenikli Rakúšania. Ak zalovíme hlbšie do histórie, Rapid postúpil cez Slovan aj vo štvrťfinále Stredoeurópskeho pohára 1956 po výsledkoch 3:0 a 1:3. Do tretice by to však mohlo dopadnúť lepšie pre slovenského zástupcu. „Pred zápasom sme si povedali, že pri štandardných situáciach si musíme každý brať súperovho hráča. Pri druhej či tretej štandardke sa tak však nestalo a inkasovali sme. Napokon sme však dokázali otočiť nepriaznivý stav. Chválim fanúšikov, ktorí prišli v hojnom počte a povzbudzovali nás. Výsledok 2:1 je dobrý, ale ešte nie je nič dokončené. Očakávam ťažkú odvetu, šance na postup sú vyrovnané,“ poznamenal skúsený stopér Slovana Kornel Saláta.

Veľmi dobrý výkon pri neúčasti brankárskej jednotky Michala Šullu podal jeho náhradník Dominik Greif. V zápase z neho sršalo sebavedomie a pokoj. Aj to možno v 84. min rozhodilo útočníka Rapidu Deniho Alara pri zahrávaní jedenástky, ktorú mu Greif skvele vyrazil a zachránil víťazstvo Bratislavčanov. „Iba v stredu som sa dozvedel, že pôjdem do bránky. Snažil som sa pomôcť mužstvu, verím, že sa mi to podarilo. Duel bol aj o šťastí, oni dali brvno, nepremenili jedenástku. Mohlo to pre nás dopadnúť aj horšie. Využil som informácie a videoanalýzy s naším trénerom brankárov a zalovil som v pamäti, kde to súperov hráč kope. Jeho pokus som vyrazil, čo ma veľmi potešilo. Nepamätám si zaplnené Pasienky, ďakujem divákom za podporu. Do Viedne sa pôjdeme pobiť o postup,“ povedal 21-ročný brankár.

Vyrovnané postupové šance

Kouča Rapidu Gorana Djuricina mrzelo, že jeho tím nepretavil nádejný vstup do stretnutia na lepší rezultát.

„V prvých 25 minútach sme boli lepším tímom, mali sme tlak, podarilo sa nám aj skórovať. Bola tam aj smola, nastrelili sme z veľkej diaľky brvno. Takmer vzápätí sme inkasovali vyrovnávajúci gól. Po zmene strán domáci zvýšili snahu, utvorili si šance a napokon zvíťazili. My sme si dali vlastný gól, nepremenili sme v závere pokutový kop. Pred odvetou vidím postupové šance vyrovnané, teda 50 na 50. Strelili sme gól na súperovej pôde, v domácom prostredí sa budeme spoliehať aj na veľkú podporu našich výborných fanúšikov,“ nestráca nádej napriek tesnej prehre 43-ročný rodák z Viedne.