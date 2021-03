Slovan poprel dohodu s Marekom Hamšíkom, na Slovensku už skončilo prestupové obdobie

Vedenie futbalového Slovana Bratislava poprelo dohady o tom, že na spadnutie je dohoda obhajcu slovenského titulu a lídra fortunaligovej tabuľky s kapitánom slovenskej reprezentácie Marekom Hamšíkom.

Kmotríka to prekvapilo

„Viete predsa, že na Slovensku sa skončilo prestupové obdobie. Niekto mi poslal, že sa takáto správa objavila, ale ja nič viac neviem. Tiež ma to prekvapilo. Kým to nie je reálne, tak sa nemám k čomu vyjadrovať. Je zbytočné komentovať akékoľvek špekulácie. Ak to bude raz reálne, tak nie je problém sa o tom porozprávať,“ uviedol pre sme.sk generálny riaditeľ klubu a jeho viceprezident Ivan Kmotrík mladší.

O tom, že Marek Hamšík by už marci mohol hrať za Slovan Bratislava informovala RTVS. „Podľa našich informácií je na spadnutie dohoda medzi Marekom Hamšíkom a bratislavským Slovanom. Kapitán futbalovej reprezentácie by tak kvalifikačnými zápasmi mohol získať hernú prax vo Fortuna lige,“ informovala v pondelok popoludní RTVS. Tridsaťtriročný stredopoliar Marek Hamšík je kmeňovým hráčom čínskeho mužstva Ta-lien I-fang.

Hamšík bez zápasovej praxi od novembra 2020

Štart nového ročníka čínskej Superligy je aktuálne naplánovaný na druhú polovicu apríla. Hamšík je bez zápasovej praxi už od novembra 2020 a už v závere marca čakajú na slovenskú futbalovú reprezentáciu hneď tri súboje v kvalifikácii o postup na budúcoročné MS – na Cypre a doma s Maltou a Ruskom. Súťažné zápasy by mu pomohli herne sa pripraviť na medzištátne zápasy.

Marek Hamšík odišiel do Číny vo februári 2019 po viac ako jednej dekáde v talianskom tíme SSC Neapol, v ktorom sa stal miláčikom fanúšikov klubu spod Vezuvu. Predtým hral v Taliansku aj za Bresciu, do ktorej ako 17-ročný prestúpil v roku 2004 práve zo Slovana Bratislava.