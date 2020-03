Slovan potreboval na „baranov“ predĺženie, zvíťazili aj oslabené Košice a Trenčín dostal tri góly

V šlágri nedeľňajšieho 7. kola nadstavby – skupiny o 1.- 6. miesto v Tipsport lige sa v súboji druhého s prvým zrodilo víťazstvo Slovana Bratislava nad Banskou Bystricou 5:4 po predĺžení. Obhajcovia titulu z Banskej Bystrice už pred zápasom mali istotu vstupu do play-off z prvého miesta a aj preto nastúpili bez viacerých oddychujúcich hráčov. Slovanisti vďaka víťazstvu po predĺžení majú na druhom mieste tabuľky náskok 2 bodov pred Košicami.

Opäť rozhodol Slovinec Pance

Húževnatí Bystričania v Bratislave ani raz v zápase neviedli, ale vždy sa dokázali dotiahnuť a 77 sekúnd pred koncom tretej tretiny Jordan Hickmott s výrazným prispením brankára Slovana Vladislava Habala vyrovnal na 4:4. V predlžení mali viac šťastia domáci, keď Slovinec ŽIga Pance po piatkovom dueli vo Zvolene opäť rozhodol v nadstavenej päťminútovke.

Pomohol mu aj kanadský brankár hostí Tyler Beskorowany, po jeho neistom zákroku sa puk po strele Panceho dokotúľal za bránkovú čiaru. Bystričania prišli o sériu siedmich víťazstiev a v nadstavbe prehrali vôbec po prvý raz.

„Sme spokojní s víťazstvom. Zranení hráči sa vracajú do zostavy a zapracúvajú sa do tímu. Boli by sme radi, keby sme išli do play-off z druhého miesta. Ešte to však nemáme isté,“ uviedol tréner Slovana Bratislava Roman Stantien pre RTVS.

„Nie som spokojný s výkonom v prvých dvoch tretinách. V tretej tretine sme hrali s väčšou intenzitou a viac do tela a podarilo sa nám vyrovnať. Najdôležitejšie je, aby hráči zostali zdraví a hrali tak ako v tretej tretine v Bratislave,“ skonštatoval Dan Ceman, kouč Banskej Bystrice.

Nastúpili bez 12 hráčov

Hokejisti Košíc využili výhodu domáceho ľadu a zdolali hráčov Zvolena 4:1. Košičania nastúpili až bez 12 hráčov základnej zostavy, napriek tomu už po 149 sekundách viedli 2:0. O rýchle góly domácich sa postarali Juraj Majdan a Juraj Milý.

V druhej tretine v 35. min zvýšil náskok Košíc Denis Paršin a tento skúsený 34-ročný ruský legionár na konci zápasu aj pečatil výsledok gólom do prázdnej bránky. Okrem toho si pripísal na konto aj jednu asistenciu.

Hostia spod Pustého hradu odpovedali až za stavu 0:3 v 38. min gólom amerického obrancu Williama Blaisa Corrina, ale to bolo z ich pohľadu všetko. Zvolenčania prišli do Košíc už bez kanadského trénera Dona Nachbaura, ktorého odvolali pre neuspokojivé výsledky a nie dobrú atmosféru v tímu.

Dôležitý triumf Nitry

Popradčania si na domácom ľade v rozpätí dvoch dní po Košičanoch (3:1) poradili aj s Trenčanmi (3:0). V druhom zápase po sebe a celkovo po tretí raz po angažovaní pod Tatrami skóroval Martin Réway.

Bývalý reprezentant v 24. min strelou ponad vyrážačku prekonal Mateja Tomeka v bránke Trenčína. V tej chvíli už bolo 2:0 pre Poprad, lebo skóre otvoril v 20. min Adam Lapšanský. Na konečných 3:0 pečatil v presilovke v čase 57:32 min Marek Zagrapan. Podtatranci si v tabuľke poistili štvrté miesto a práve hokejistom Dukly sa vzdialili na 6 bodov.

V skupine o 7.- 12. miesto dosiahli dôležité víťazstvo hokejisti Nitry, ktorí doma zdolali Michalovčanov 5:3. Hostia zo Zemplína už po 105 sekundách viedli 2:0, ale potom domáci piatimi gólmi v sérii otočili skóre a už na jeden bod sa v tabuľke priblížili práve Michalovciam na siedmom mieste. Rovnaký počet bodov ako Nitra má aj maďarský Miškovec, ktorý doma zdolal Nové Zámky 3:2 po predĺžení.