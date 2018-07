Slovan potvrdil návrat Kanaďana Kyla Chipchuru, v Bratislave patril ku kľúčovým útočníkom

BRATISLAVA 17. júla (WebNoviny.sk) – Kanadský útočník Kyle Chipchura bude v sezóne 2018/2019 hrať v KHL v hokejovom Slovane Bratislava. Vedenie „belasých“ to potvrdilo na svojom oficiálnom webe.

Tridsaťdvaročný rodák z kanadskej provincie Alberta hral za Slovan v ročníku 2016/2017, v 59 dueloch mal bilanciu 13 gólov a 16 asistencií.

V uplynulej sezóne pôsobil v KHL v čínskom tíme Červená hviezda Kchun-lun, v 56 zápasoch nazbieral 11 bodov (5+6).

„Kyle je výraznou osobnosťou do kabíny a teší nás, že sa pre nadchádzajúci ročník rozhodol vrátiť naspäť do Slovana. V sezóne 2016/2017 odviedol pre klub výbornú prácu, patril ku kľúčovým stredným útočníkom. Je to skúsený hokejista, niekoľko sezón nastupoval v NHL. Dokáže si skvele plniť defenzívne úlohy, jeho kvality badať tiež v špeciálnych herných činnostiach,“ povedal tréner Slovana Bratislava Vladimír Országh.