Slovan predviedol v Arménsku bezduchý výkon, s FK Pjunik Jerevanom prehral 0:2

Po minulotýždňovej domácej remíze s litovským FK Žalgiris Vilnius 0:0 dostal vytúžený postup futbalistov Slovana Bratislava do vyraďovacej časti Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 ďalšiu trhlinu.

„Belasí“ totiž vo štvrtok v súboji základnej H-skupiny prehrali na pôde arménskeho FK Pjunik Jerevan 0:2, keď oba góly inkasoval bratislavský tím v prvom polčase v rýchlom slede. Brankára Adriána Chovana prekonali v 35. a 37. minúte Artak Dašjan a Yusuf Otubanjo.

Domáci udreli veľmi tvrdo

Zverenci trénera Vladimíra Weiss staršieho boli v Arménsku v ofenzíve bezzubí a v bez streleného gólu a len s jedným bodom sú na dne tabuľky H-skupiny. V prvom polčase s výnimkou krátkeho úseku neukázal Slovan smerom dopredu nič, napriek tomu mal na konte tri strely na bránku.

Domáci udreli v rozpätí troch minút strelami spoza pokutového územia, keď najprv skóroval stredopoliar Dašjan a po ňom aj nigérijský útočník Otubanjo, v minulosti hráč MŠK Žilina.

Po zmene strán boli „belasí“ trochu aktívnejší, no do vážnej gólovej príležitosti sa nedostali. Pjunik v druhej polovici duelu stavil na pozornú defenzívu a to sa mu vyplatilo, keďže si do tabuľky pripísal tri body.

Belasí sa postavia Bazileju

Najbližšie sa Slovan Bratislava predstaví až 6. októbra vo švajčiarskom Bazileji, ktorý v doterajších dvoch dueloch nestratil ani bod a je lídrom tabuľky. O týždeň neskôr 13.10. úradujúci slovenský šampión privíta švajčiarskeho súpera doma.

Slovan Bratislava hral v skupinovej časti EKL aj vlani, vtedy z F-skupiny nepostúpil ďalej. Trikrát sa v minulosti predstavil aj v skupine Európskej ligy, v ročníkoch 2011/2012, 2014/2015 a 2019/2020 zostal bez postupu.