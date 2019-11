Slovan proti Wolverhamptonu bez troch hráčov, ale Kozák má recept na úspech v zápase Európskej ligy

Futbalistom Slovana Bratislava patrí po polovici zápasov v K-skupine Európskej ligy tretie miesto so ziskom štyroch bodov. Zverenci Jána Kozáka ml. doposiaľ nebodovali len proti anglickému Wolverhamptonu, ktorý im uštedril vôbec prvú prehru na zrekonštruovanom Tehelnom poli. Vo štvrtok budú mať hráči slovenského majstra šancu na odvetu, pričom v pohárovej Európe sa na pôde tímu z „kolísky futbalu“ predstavia po viac než 22 rokoch.

Smutný hrdina Greify

Jedným zo smutných hrdinom prvého merania síl s „vlkmi“ bol brankár Slovana Dominik Greif, ktorého v 58. min, za priaznivého stavu 1:0, prekvapila nenápadná strela Romaina Saissa zo strednej vzdialenosti. „Belasí“ napokon tesne prehrali 1:2. Bratislavský rodák si aj s odstupom niekoľkých dní myslí, že sa z tohto duelu dalo vyťažiť viac.

„Wolverhampton nepredviedol ideálny výkon, preto nás prehra tak veľmi mrzela. Do druhého zápasu pôjdeme s podobným nastavením ako v domácom stretnutí, čo znamená, že na ihrisku necháme úplne všetko,“ vyjadril sa Greif pre klubový web.

ŠK Slovan Bratislava v pohárovej Európe prehral na pôde anglických klubov všetkých päť duelov so skóre 3:18. Naposledy sa predstavil na londýnskom Stamford Bridge ešte v septembri 1997. Dominik Greif priznáva, že štvrtkový duel bude dôležitý aj z hľadiska postupových ambícii.

„Vieme, že ak chceme byť čo najdlhšie v hre o postup, mali by sme v Anglicku bodovať. Na druhej strane si však treba uvedomiť, čím sme si prešili a čo sme už dosiahli. Netreba dostávať samých seba zbytočne pod tlak, musíme ísť naďalej pokorne krok po kroku a biť sa o každý bod,“ uviedol brankár, ktorý nechýba v nominácii Pavla Hapala na novembrové kvalifikačné stretnutia o postup na ME 2020.

Búrlivá atmosféra a chladné počasie

Tréner Ján Kozák ml. sa v dôležitom zápase bude musieť zaobísť bez troch ofenzívnych hráčov – Aleksandara Čavriča, Mohu a Dávida Strelca. Zároveň naznačil, čo bude dôležité pre dosiahnutie pozitívneho výsledku.

„Musíme byť koncentrovaní a na všetko stopercentne pripravení. Zároveň sa musíme vyvarovať chybám, ktoré takíto súperi dokážu potrestať. Nevyhnutnou podmienkou úspechu je opäť nechať na ihrisku srdce a odviesť sto percent,“ uviedol hlavný kouč slovenského majstra.

Vo Wolverhamptone sa „belasí“ budú musieť popasovať s búrlivou atmosférou a tiež chladným počasím. „Všetci sa tešíme, že si tam zahráme. Myslím si, že atmosféra bude teraz ešte lepšia než na Emirates Stadium, kde som už raz hral. Počul som, že Wolverhampton má výborných fanúšikov. Mám oveľa radšej, keď prší a je chladnejšie, niekde medzi piatimi a desiatimi stupňami nad nulou. To sú perfektné podmienky na futbal. Myslím si, že to bude podobný duel ako na Tehelnom poli, no verím, že s lepším výsledkom pre nás,“ vyjadril sa aktuálne najlepší strelec Európskej ligy Andraž Šporar.