Slovan s druhým víťazstvom v KHL za sebou, doma si poradil s Dinamom Riga

BRATISLAVA 4. februára (WebNoviny.sk) – Hráči Slovana Bratislava zvíťazili v pondelkovom domácom zápase Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) nad lotyšským Dinamom Riga 2:1.

V nadnárodnej súťaži majú na svojom konte druhý triumf za sebou. Pondelkový duel proti Rige sledovala historicky najnižšia návšteva na domácich dueloch Slovana v KHL, na tribúnach bolo iba 4403 divákov.

Slovan poslal do vedenia po brejku Marek Sloboda, v úvode druhej časti vyrovnal Mikelis Redlihs. Druhý gól domácich dosiahol Jeff Taffe, čo bol aj víťazný zásah, keďže viackrát sa strelci nepresadili.

Zverenci Vladimíra Országha figurujú naďalej na poslednom dvanástom mieste v tabuľke Západnej konferencie KHL. V doterajších 56 vystúpeniach v prebiehajúcej sezóne nazbierali 31 bodov. Hráčov Slovana čaká najbližší zápas v pondelok 11. februára, keď na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu privítajú CSKA Moskva. Úvodné buly je naplánované na 18.30 h.

Prvá tretina príliš veľa vzruchu nepriniesla. Ani jeden zo súperov sa nedokázal usadiť na dlhší čas v útočnom pásme a brankári nemali veľa práce. V 15. min unikol po pravej strane M. Sloboda a prekonal brankára Biľalova. V ďalšom priebehu prvej časti už gól nepadol.

Druhú dvadsaťminútovku začali lepšie hostia z Lotyšska, keď v 24. min počas presilovky obranca Maione vypálil od modrej čiary a M. Redlihs ho tečoval za Štěpánka – 1:1.

Slovan potom nevyužil dve početné výhody, v 32. min pálil Liška len do betónov Biľalova. Domáci priaznivci sa tešili z druhého gólu v 35. min, keď pri avizovanom treste pre súpera pokusy Bailyho a Červeného zneškodnil Biľalova a Taffe „upratal“ puk do bránky.

Na začiatku tretej tretiny „belasí“ nevyužili ďalšiu presilovku, potom statočne odolávali Rižanom pri pokusoch o vyrovnanie. V 56. min však nepochodil Darziňš a skóre sa nezmenilo ani v závere pri tlaku domácich či pri hre Dinama bez brankára.

Hlasy

Vladimír Országh (tréner Slovana): „Sme radi, že sme nadviazali na predchádzajúci triumf zo súboja proti Soči a získali ďalšie dva body. Chalani celý zápas oddreli a za tento výkon si zaslúžili dva body. Chlapci sa zomkli a bojovali jedne za druhého.“

Girts Ankipans (tréner Rigy): „Odohrali sme jeden z najslabších zápasov v celej sezóne. Mali sme len jednu presilovku a tú sme využili. Chceli sme hrať úplne inak, ale nevyšlo nám to.“

Marek Sloboda (útočník Slovana): „Mne osobne vyhovuje, že hráme na tri pätky, aspoň mám viac priestoru na ľade. Pri mojom góle obranca stratil puk, mne sa otvoril priestor. Snažil som sa využiť svoju rýchlosť, chcel som brankára trochu rozpohybovať a keďže som videl, že šiel dole, tak som mu to šupol do hornej časti.“

Jakub Štěpánek (brankár Slovana): „Hrali sme dobre a bojovali. Chlapci dosť pukov zblokovali a nerobili sme si problémy u nás v obrannom pásme. Napokon sme získali dva body. Bolo to poriadne bojovné z oboch strán. Tešíme sa, že sme zvíťazili.“

Michal Sersen (obranca Slovana): „Musíme bojovať do konca každý zápas. Aj teraz, keď už nemôžeme postúpiť. Takýto výkon potrebujeme v každom súboji. Možno je to tým, že je nás menej a každý dostane čas na ľade, nemôžeme si teda predlžovať striedania. Potom to funguje, každý je v tempe.“