Slovan sa dostal do 2. predkola Európskej ligy, Dunajská Streda skórovala až v odvete

BRATISLAVA 19. júla (WebNoviny.sk) – Futbalisti ŠK Slovan Bratislava si bez problémov vybojovali postup do 2. predkola Európskej ligy (EL) 2018/2019.

Favorizovaní hráči úradujúceho slovenského vicemajstra deklasovali v domácom prostredí FC Milsami Orhei 5:0 (3:0) vo štvrtkovom odvetnom stretnutí 1. predkola EL a po minulotýždňovom triumfe 4:2 v prvom vzájomnom meraní síl na moldavskej pôde idú ďalej.

Zverenci trénera Martina Ševela po dvojgólovom víťazstve v Moldavsku neponechali nič na náhodu ani v odvete na Pasienkoch, rovnako ako pred týždňom viedli po prvom polčase 3:0.

Prvé dva góly v stretnutí strelil slovinský reprezentant v drese „belasých“ Andraž Šporar: najskôr v 15. min aj so šťastím, keď loptu po strele Mohu vyrazil brankár Radu Mitu práve do neho a v 25. min sa presadil prízemnou strelou z hranice šestnástky.

Tretí presný zásah bratislavského mužstva pridal v 33. min Moha, po spolupráci so Šporarom. Po zmene strán skóroval v 52. min nový muž na trávniku Boris Cmiljanič a v 76. min stanovil konečný rezultát Moha.

ŠK Slovan Bratislava si v 2. predkole Európskej ligy zmeria sily s úspešnejším z dvojice medzi maltským tímom FC Balzan a azerbajdžanským mužstvom FK Kešla (prvý zápas vyhrali Malťania 4:1, pozn.). „Belasí“ najskôr nastúpia na trávniku súpera (26. 7.), odveta bude na Pasienkoch 2. augusta.

Futbalisti Dunajskej Stredy si vybojovali postup do 2. predkola Európskej ligy (EL) 2018/2019 a pekne sa rozlúčili s trénerom Marcom Rossim, ktorý zasadne na lavičku maďarskej reprezentácie. Hráči FC DAC 1904 po minulotýždňovej domácej remíze 1:1 s Dinamom Tbilisi triumfovali vo štvrtkovej odvete na pôde gruzínskeho tímu 2:1 a pokračujú v tejto druhej najvýznamnejšej pohárovej klubovej súťaži na „starom kontinente“.

Hrdinom stretnutia sa stal útočník Dunajskej Stredy Vakoun Issouf Bayo, ktorý v závere dvoma presnými zásahmi otočil nepriaznivý stav a poslal „žlto-modrých“ do 2. predkola EL.

Dunajská Streda si už pod vedením nového kormidelníka Petra Hyballu zmeria sily s Dinamom Minsk, najskôr v domácej MOL Aréne (termín: 26. 7.) a potom aj v bieloruskej metropole (2. 8.).

Vo štvrtkovej odvete na Štadióne Borisa Paichadzeho v Tbilisi pohrozil najskôr domáci útočník Buda Zivzivadze, nevyzrel však na brankára DAC Patrika Maceja. Ten istý zakončovateľ Dinama sa však v 41. min už radoval z vedúceho gólu, keď po rohu hlavičkoval do siete hostí.

Po zmene strán zaváhali obrancovia Tbilisi, no Bayo nepotrestal ich chybu. V 86. min však útočník z Pobrežia Slonoviny vyrovnal. Duel smeroval do predĺženia, proti však bol strelecky disponovaný 21-ročník zakončovateľ DAC Bayo. V nadstavenom čase zužitkoval center a opäť hlavou rozhodol o postupe klubu zo Žitného ostrova.

Futbalová Európska liga 2018/2019

1. predkolo – odveta – štvrtok – výsledok:

ŠK Slovan Bratislava (SR) – FC Milsami Orhei (Mold.) 5:0 (3:0) – prvý zápas 4:2, do 2. predkola postúpil Slovan

Góly: 15. a 25. Šporar, 33. a 77. Moha, 52. Cmiljanič, ŽK: 29. A. Rusnac, 85. S. Platica, 89. M. Platica (všetci Orhei),

Rozhodoval: Kajtazovič (Slovin.), 3175 divákov

Zostava Slovana Bratislava: Šulla – Apau, Bajrič, Božikov, Suchockij – Nono (58. V. Savičevič) – Čavrič (48. Cmiljanič), Ibrahim Rabiu, D. Holman, Moha – Šporar (74. Dražič)

Dinamo Tbilisi (Gruz.) – FC DAC 1904 Dunajská Streda 1:2 (1:0) – prvý zápas: 1:1, do 2. predkola postúpila Dunajská Streda

Góly: 41. Zivzivadze – 86. a 90.+ Bayo, ŽK: 77. Lochošvili, 90.+ Kiteišvili – 60. M. Ljubičič, 67. Bayo, 90.+ M. Vida,

Rozhodoval: Mečkarovski (Maced.)

Zostava Dunajskej Stredy: Macej – T. Huk, Šatka, Záhumenský – Koštrna, Herc, M. Ljubičič (72. M. Vida), K. Vida (80. Tretiakov), E. Davis (57. Kalmár) – Pačinda, Bayo

Kajrat Almaty (Kaz.) – UE Engordany (And.) 7:1 – prvý zápas 3:0, do 2. predkola postúpil Kajrat

Tobol Kostanaj (Kaz.) – FC Samtredia (Gruz.) 2:0 – prvý zápas 1:0, do 2. predkola postúpil Tobol

Irtyš Pavlodar (Kaz.) – FK Trakai (Lit.) 0:1 – prvý zápas 0:0, do 2. predkola postúpil Trakai

Gandzasar Kapan (Arm.) – Lech Poznaň (Poľ.) 2:1 – prvý zápas 0:2, do 2. predkola postúpil Lech – Matúš Putnocký (Lech) odchytal celý zápas

KF Laci (Alb.) – Anorthosis Famagusta (Cyp.) 1:0 – prvý zápas 1:2, do 2. predkola postúpilo Laci – Michal Ďuriš (Famagusta) odohral celý zápas

Dinamo Minsk (Biel.) – Derry City (Ír.) 1:2 – prvý zápas 2:0, do 2. predkola postúpil Minsk

Viitorul Konstanca (Rum.) – Racing Union Luxembourg (Lux.) 0:0 – prvý zápas 2:0, do 2. predkola postúpila Konstanca

FC Gzira United (Malta) – Radnički Niš (Srb.) 0:1 – prvý zápas 0:4, do 2. predkola postúpil Niš

Molde FK (Nór.) – FC Glenavon (Sev. Ír.) 5:1 – prvý zápas 1:2, do 2. predkola postúpilo Molde

Slavia Sofia (Bul.) – Ilves Tampere (Fín.) 2:1 – prvý zápas 1:0, do 2. predkola postúpila Slavia Sofia

Nomme Kalju (Est.) – Stjarnan (Isl.) 1:0 – prvý zápas 0:3, do 2. predkola postúpil Stjarnan

Zostávajúci štvrtkový program (časy sú v SELČ):

C Riga (Lot.) – CSKA Sofia (Bul.) /18.30/ – prvý zápas 0:1

BK Häcken (Švéd.) – FK Liepaja (Lot.) /19.00/ – prvý zápas 3:0

Sarpsborg 08 (Nór.) – ÍBV Vestmannaeyjar (Isl.) /19.00/ – prvý zápas 4:0

FK Kešla (Azer.) – FC Balzan (Malta) /19.00/ – prvý zápas 1:4

Maccabi Tel Aviv (Izr.) – Ferencváros Budapešť (Maď.) /19.00/ – prvý zápas 1:1

FC Dinamo Tbilisi (Gruz.) – FC DAC 1904 DUNAJSKÁ STREDA (SR) /19.00/, rozhodujú: Mečkarovski – Nedelkoski, Petreski (všetci Maced.) – prvý zápas 1:1

Šachťor Soligorsk (Biel.) – Connah’s Quay (Wal.) /19.00/ – prvý zápas 3:1

AIK Štokholm (Švéd.) – Shamrock Rovers (Ír.) /19.00/ – prvý zápas 1:0

Vardar Skopje (Maced.) – Pjunik Jerevan (Arm.) /19.00/ – prvý zápas 0:1

Zaria Balti (Mold.) – Górnik Zabrze (Poľ.) /19.00/ – prvý zápas 0:1

Apollon Limassol (Cyp.) – FC Stumbras (Lit.) /19.00/ – prvý zápas 0:1

FC Priština (Kos.) – CS Fola Esch (Lux.) /19.00/ – prvý zápas 0:0

FK Žalgiris Vilnius (Lit.) – KÍ Klaksvík (Faer. ostr.) /19.00/ – prvý zápas 2:1

FC Nordsjaelland (Dán.) – FC Cliftonville (Sev. Ír.) /19.30/ – prvý zápas 1:0

FC Progres Niederkorn (Lux.) – FK Gabala (Azer.) /19.30/ – prvý zápas 2:0

Beitar Jeruzalem (Izr.) – Čichura Sačchere (Gruz.) /19.45/ – prvý zápas 0:0

FC Kodaň (Dán.) – KuPS Kuopio (Fín.) /20.00/ – prvý zápas 1:0

KS Luftetari (Alb.) – FK Ventspils (Lot.) /20.00/ – prvý zápas 0:5

FK Sarajevo (Bos. a Herc.) – FC Banants Jerevan (Arm.) /20.15/ – prvý zápas 2:1

NK Maribor (Slovin.) – Partizani Tirana (Alb.) /20.15/ – prvý zápas 1:0

AS TRENČÍN (SR) – FK Budučnost Podgorica (Č. Hora) /Myjava, 20.30/, rozhodujú: Lapočkin – Gavrilin, Kudriavcev (všetci Rus.) – prvý zápas 2:0

Partizan Belehrad (Srb.) – Rudar Pljevlja (Č. Hora) /20.30/ – prvý zápas 3:0

OFK Titograd Podgorica (Č. Hora) – B36 Tórshavn (Faer. ostr.) /20.30/ – prvý zápas 0:0

FC Dundalk (Ír.) – Levadia Tallinn (Est.) /20.45/ – prvý zápas 1:0

SP Tre Fiori (San Mar.) – Rudar Velenje (Slovin.) /20.45/ – prvý zápas 0:7

NSÍ Runavík (Faer. ostr.) – Hibernian (Škót.) /20.45/ – prvý zápas 1:6

NK Osijek (Chor.) – Petrocub Hincesti (Mold.) /20.45/ – prvý zápas 1:1

FC Coleraine (Sev. Ír.) – Spartak Subotica (Srb.) /20.45/ – prvý zápas 1:1

FC Újpest (Maď.) – Neftči Baku (Azer.) /21.00/ – prvý zápas 1:3

NK Domžale (Slovin.) – Široki Brijeg (Bos. a Herc.) /21.00/ – prvý zápas 2:2

Hafnarfjördur (Isl.) – FC Lahti (Fín.) /21.15/ – prvý zápas 3:0