Slovan sa v Mostare nepredviedol. V útoku sme boli úplne jaloví, zhodnotil tréner Weiss po prehre (video)

Slovenský futbalový majster ŠK Slovan Bratislava bude musieť zabojovať, ak chce byť v jeseni súčasťou pohárovej Európy. Vo štvrtkovom prvom stretnutí play-off Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 totiž nepodal dobrý výkon a prehral na pôde tímu HŠK Zrinjski Mostar z Bosny a Hercegoviny 0:1.

Ak si chcú „belasí“ zahrať v skupinovej časti EKL, musia v budúcotýždňovej odvete zvrátiť stav. Na programe je vo štvrtok 25. augusta o 20.30 h v Bratislave.

V útoku vraj boli úplne jaloví

„Súper bol dnes lepší a vyhral zaslúžene. My sme nehrali dobre, pôsobili sme pomalo, unavene. Máme týždeň, aby sme to doma zvrátili a otočili. Dnes sme hrali nedobre. Máme pred sebou domáci zápas, ak budeme hrať na takej emócii ako predtým a ľudia nás prídu povzbudiť, tak verím, že postúpime. Zrinjski hral dobre, má niekoľko dobrých hráčov. Boli sme pripravení na centrované lopty, žiaľ, dali sme tam ešte tretieho stopéra, a práve vtedy sme inkasovali. Príčina však nebola vzadu či v strede, ale v útoku, kde sme boli úplne jaloví. Nič sme nevymysleli a prakticky sme nevystrelili na bránu. Keď neohrozíte bránu, nemôžete v pohári pomýšľať na dobrý výsledok. Máme šancu doma a verím, že postúpime,“ zhodnotil duel v Mostare tréner Slovana Vladimír Weiss. st. na klubovom webe.

Potrebujú vášeň ako proti Olympiakosu

Mostar bol počas celého stretnutia strelecky aktívnejší a mal až štrnásť streleckých pokusov, z nich päť smerovalo na bránku a jedna skončila za gólmanom Adriánom Chovanom. Hostia z Bratislavy počas duelu mali len jednu strelu a tá mierila medzi tri žrde, v bránke však neskončila.

„V odvete potrebujeme hrať agresívnejšie, s väčšou kvalitou v útoku a s takou vášňou ako proti Olympiakosu. Som presvedčený, že sa to dá. Snáď aj s podporou ľudí, no musíme hrať lepšie potom nás aj povzbudia. Verím, že doma môžeme vyhrať o dva góly, no musíme to dokázať na ihrisku,“ dodal kormidelník slovenského šampióna.

Na Tehelnom poli sa musia zomknúť

Chovan inkasoval jediný gól v 89. minúte, prekonal ho kapitán Nemanja Bilbija po centri Maria Čužeho z pravej strany hlavou.

„Od začiatku som vedel, že to tu nebude jednoduché. V play-off už nenájdete ľahkého súpera. Mostar sa snažil, bojoval a na konci bol šťastnejší. My sme do zápasu nevstúpili dobre a potom sa to s nami nieslo. Na rozdiel od ligy sme však už priebeh nezvrátili na svoju stranu. My sme boli jednoducho zlí, slabo sme dostupovali, neboli sme dostatočne agresívni ani aktívni. Skôr sme boli pasívni. Neboli sme ani takí húževnatí ako v predošlých dueloch. Budeme hrať doma, čo je pozitívum, na Tehelnom poli sme silní. Musíme to potvrdiť a zomknúť sa. Nemôžeme vešať hlavy dole,“ vyzýva svojich spoluhráčov brankár Slovana.