Slovan sa víťazstvom v Banskej Bystrici naladil na zápas proti Vilniusu, tri body zariadil Barseghjan

Futbalisti Slovana Bratislava sa na úvodné stretnutie skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2022/2023 proti litovskému Žalgirisu Vilnius naladili víťazstvom v najvyššej domácej súťaži, v 9. kole Fortuna ligy zvíťazili 1:0 na pôde nováčika MFK Dukla Banská Bystrica.

O zisku troch bodov pre hostí rozhodol v 65. minúte Tigran Barseghjan. „Belasí“ sú na čele súťaže aktuálne pred Podbrezovou s päťbodovým náskokom.

Cenné tri body

„Som rád, že sme vyhrali, po víťazstvo sme sem šli. Dosiahli sme ho však so zlým, nie dobrým výkonom. Vedeli sme, že Banská Bystrica bude hrať dobre, bojovne. Proti Slovanu majú súperi vždy motiváciu naviac, kým my stále musíme a musíme. Vyhrali sme, s čím som spokojný, no niektoré výkony neboli dobré. Je samozrejme rozdiel medzi kvalitou hráčov, ktorí nastupujú stabilne alebo sú v tej eventuálnej základnej zostave, oproti tým, ktorí prišli či bojujú o miesta. Zostavu stále rotujem, veľa zmien sa na výkone prejaví, no individuálne výkony musia byť lepšie. Tri body sú pre nás cenné. Banská Bystrica previedla dobrý výkon, má zopár šikovných hráčov, asi by si aj bod zaslúžila. Aj našimi hrubými individuálnymi chybami sme jej vytvárali šance. Ideme domov a pripravujeme sa na štvrtok,“ komentoval triumf kouč Slovana Vladimír Weiss starší, cituje ho oficiálny klubový web.

Bratislavčanov vo štvrtok 8. septembra čaká spomenutý súboj proti litovskému súperovi.

O domácej súťaži kouč Slovana poznamenal: „Nikto nespí, za nami sú tímy, ktoré víťazia a chcú nás naháňať, taktiež Podbrezová hrá výborne a je prekvapením. Aj Banská Bystrica mala dobré zápasy, dvakrát zdolala ťažkých súperov. Vždy mám prirodzený rešpekt pred každým protivníkom, pretože viem, čo nás čaká, ak na 15 minút povolíme. Tak to bolo hneď pri prvej akcii, keď Polievka, výborný hráč, nedal gól. My sme zrazu znervózneli, kým súper zistil, že môže niečo uhrať. Našťastie Tigran skóroval, aj keď už predtým mal on či Ivan Šaponjič veľké šance, ktoré sme mali premeniť. Tigran je futbalista, čo všetci vieme, keď zapne, tak pomôže a keď má dobrý deň, je neudržateľný. Ak si povolí, tak ho nie je vidno, preto naňho apelujem, aby ešte lepšie trénoval, má totiž väčší talent ako niekedy ukazuje. Aj Kuco (Juraj Kucka, pozn.) sa musí viac chytiť. Chce, ohromne bojuje. Viem, kde je ho kvalita, poznám ho 13 rokov, ale ešte sa zatiaľ tak nepretavila do výkonov. Postupne to príde, na tréningoch pracuje perfektne.“

Motivácia sama o sebe

Domáci kormidelník Michal Ščasný po prehre gratuloval víťazom. „Príchod Slovana ako najväčšieho a najsilnejšieho mužstva na Slovensku bol pre nás motiváciou samou o sebe. Snažili sme sa, mali sme nejaké šance, rovnako súper si vytvoril príležitosti. My máme nula bodov, Slovan tri. Treba pracovať ďalej, čakajú nás zápasy pravdy. Prajem Slovanu, aby sa mu darilo v Európe, a aby postúpil ďalej zo skupiny,“ zhodnotil.

V sobotu tiež Dunajská Streda doma zdolala Michalovce 1:0, Liptovský Mikuláš remizoval v Poprade so Skalicou 0:0 a Zlaté Moravce zdolali Trenčín 1:0. Deviate kolo uzavrie nedeľňajší duel medzi Ružomberkom a Trnavou.