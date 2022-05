Slovan spoznal súperov v hokejovej Lige majstrov, do Bratislavy prídu zvučné tímy

S hokejistami fínskeho tímu Tappara Tampere, nemeckého Red Bullu Mníchov a švajčiarskeho klubu SC Rapperswil-Jona Lakers sa stretnú hráči úradujúceho slovenského majstra HC Slovan Bratislava v základnej C-skupine Ligy majstrov 2022/2023.

Tappara hrala finále Ligy majstrov

Rozhodol o tom stredajší žreb vo fínskom Tampere počas MS vo Fínsku. „Belasí“ pri žrebe figurovali v poslednom 4. koši. Vopred vedeli, že sa nestretnú s tímami z rovnakého okruhu (Belfast Giants, Bruleurs de Loups Grenoble, Stavanger Oilers, MKS Cracovia Krakov, Aalborg Pirates, Olimpija Ľubľana a GKS Katowice).

Tappara ako fínsky úradujúci majster sa v predchádzajúcej edícii LM prebojovala až do finále, v ktorom podľahla švédskemu tímu Rögle BK. Nemecký Red Bull Mníchov si zahral finále tejto súťaže v ročníku 2018/2019 a do LM vstúpi ako vicemajster svojej krajiny. Švajčiarsky klub SC Rapperswil-Jona Lakers absolvuje debut v tejto súťaži, z NLA sa do LM dostal na základe štvrtej priečky v základnej časti domácej ligovej súťaže. Slovan v Lige majstrov debutoval v minulej sezóne a nepostúpil zo skupiny.

Najúspešnejším klubom je Frölunda

V prvej fáze súťaže sa nemôžu stretnúť mužstvá z rovnakej krajiny. Každý účastník odohrá od 1. septembra do 12. októbra šesť duelov, tri doma a tri vonku. Do play-off, ktoré sa začne 15. novembra, postúpia najlepší dvaja z každej skupiny. Nový šampión bude známy 18. februára 2023.

V minulosti v hokejovej LM zastupovali Slovensko aj HC ’05 Banská Bystrica, HK Nitra a HC Košice. Najúspešnejším klubom Ligy majstrov je švédska Frölunda, ktorá ju ovládla už štyrikrát. Po jednom triumfe majú na svojom konte fínsky tím JYP Jyväskylä a zo Švédska aj Lulea HF a Rögle BK.