Slovan strelil na ľade Torpeda Nižnij Novgorod iba gól a nezískal ani bod

Vstup do galérie TU!

NIŽNIJ NOVGOROD 5. decembra (WebNoviny.sk) – Hokejisti Slovana Bratislava prehrali na ľade Torpeda Nižnij Novgorod 1:4 v utorňajšom zápase KHL, nezískali teda ani bod v druhom stretnutí na klziskách súperov v rade.

Kľúčovou fázou zápasu bola druhá tretina, keď síce najprv Jan Buchtele v 26. min v presilovke vyrovnal na 1:1, no o dve minúty išli domáci gólom Michaila Grigorieva opäť do vedenia, ktoré už nepustili. Na domácej strane sa v tomto dueli presadili aj Jurij Sergijenko, Sergej Kosticyn a do prázdnej brány Jevgenij Gračiov.

Slovan odohrá svoj najbližší duel vo štvrtok 7. decembra o 17.00 SEČ na ľade Severstaľu Čerepovec, ktorého oporou v bránke je slovenský gólman Július Hudáček.

Kontinentálna hokejová liga (KHL)

utorok

Torpedo Nižnij Novgorod – HC Slovan Bratislava 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)

Góly: 11. Sergijenko (Mozer, I. Zacharčuk), 28. Grigoriev (Mozer), 36. S. Kosticyn, 60. Gračiov (Žukov) – 26. Buchtele (Barker, Sersen)

Vylúčení: 7:9 na 2 min, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0, rozhodovali: Ravodin, Akuzovskij – Palej, Ponomarenko (všetci Rus.)

Zostavy:

Nižnij Novgorod: Galimov – Želdakov, Grigoriev, Kinrade, Barancev, Sergijenko, Kundrátek, Šulenin – Garbutt, Dugin, Daugaviňš – Stoľarov, Galuzin, Paršin – Urakov, Mozer, Zacharčuk – Gračiov, S. Kosticyn, Žukov – Veriajev

Slovan: J. Štěpánek – Barker, Sersen, Després, T. Voráček, Meszároš, Bačík – Řepík, Viedenský, Kašpar – J. Mikúš, Z. Boychuk, Réway – Skalický, A. Šťastný, T. Hrnka – Genoway, Sádecký, Buchtele