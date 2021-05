Slovan ukončil špekulácie o novom trénerovi, do klubu prichádza Vladimír Weiss

Staronovým trénerom futbalistov Slovana Bratislava sa v súlade s očakávaniami stal Vladimír Weiss starší. Do Slovana sa vracia po viac ako ôsmich rokoch, v minulosti ho viedol od augusta 2011 do augusta 2012. Skúsený 56-ročný viedol už utorkový podvečerný tréning „belasých“. Informuje o tom oficiálny web lídra fortunaligovej tabuľky.

„Naše rokovania dospeli do úspešného konca. Trénerské kvality a predovšetkým úspechy Vladimíra Weissa hovoria jasnou rečou, osobne ho vnímam ako najlepšieho slovenského trénera súčasnosti. Bol pre nás jasnou voľbou číslo jeden a som veľmi rád, že sme s ním opäť nadviazali spoluprácu. Dnes povedie prvý tréning, v najbližších dňoch si zostaví aj svoj vlastný realizačný tím. Som presvedčený, že naša spolupráca bude úspešná a teším sa, že Vladimír Weiss sa stáva trénerom Slovana Bratislava,“ povedal generálny riaditeľ klubu Ivan Kmotrík ml.

Vladimír Weiss v minulosti okrem Slovana viedol na Slovensku aj Petržalku. Slovan dotiahol do skupinovej časti Európskej ligy, Petržalku do skupinovej časti Ligy majstrov. Na klubovej úrovni pôsobil tiež v Rusku (Saturn Moskovská oblasť) aj Kazachstane (Kajrat Almaty). Zatiaľ naposledy pracoval ako kouč reprezentácie Gruzínska, pri ktorej skončil po neúspešnom boji o postup na ME.

Vladimír Weiss bol v rokoch 2008 – 2012 kouč národného tímu SR a prebojoval sa s ním na MS 2010 v JAR, kde sa Slováci dostali do osemfinále.