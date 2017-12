Slovan ukončil spoluprácu s českým brankárom Mazancom, údajne mieri do NHL

Vstup do galérie TU!

BRATISLAVA 2. decembra (WebNoviny.sk) – Český hokejový brankár Marek Mazanec sa dohodol na ukončení spolupráce s účastníkom Kontinentálnej hokejovej ligy (KHL) HC Slovan Bratislava.

Dvadsaťšesťročný gólman mieri do zámoria, podľa webu isport.cz podpísal kontrakt s tímom z NHL New York Rangers. Rodák z Písku prišiel do Slovana pred aktuálnou sezónou práve zo zámorskej profiligy. V belasom drese odchytal 23 zápasov s bilanciou 3,4 inkasovaného gólu na stretnutie a 89,9 % úspešnosťou zákrokov.

Slovan ako náhradu za Mazanca angažoval jeho krajana Jakuba Sedláčka. Dvadsaťsedemročný brankár prišiel z tímu účastníka nadnárodnej Erste Bank Eishockey Ligy (EBEL) HC Bolzano, kde nastúpil v piatich zápasoch. Predchádzajúce štyri sezóny pôsobil v KHL, kde chytal za Dinamo Riga. So Slovanom sa podľa twitterového účtu klubu dohodol na kontrakte do konca tohto ročníka.