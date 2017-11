Slovan v derby tesne zdolal Trnavu, hrdinom Filip Hološko

BRATISLAVA 19. novembra (WebNoviny.sk) – Domáci futbalisti ŠK Slovan Bratislava zvíťazili 1:0 nad hráčmi FC Spartak Trnava v nedeľňajšom stretnutí 16. kola slovenskej Fortuna ligy 2017/2018.

„Belasí“ mali lepší vstup do 138. derby odvekých rivalov, po štvrťhodine hry hlavičkou otvoril skóre Filip Hološko. Autorom presného centru bol Jakub Mareš. Pre Hološka to bol ôsmy presný zásah v tomto ročníku.

V závere prvého polčasu domáci brankár Dominik Greif zneškodnil strelu hostí, ktorá rezultovala zo závaru v pokutovom území. Po zmene strán zostali nevyužité dve príležitosti Slovana v podaní Filipa Oršulu a Róberta Vitteka. Derby sledovalo 3856 divákov.

Slovan sa víťazstvom posunul v tabuľke na druhé miesto a na vedúcu Trnavu má osembodové manko. Trnava dosiaľ vybojovala 37 bodov, Slovan 29. Trnava prvýkrát v sezóne neskórovala, Slovan po prvý raz v aktuálnom ročníku udržal čisté konto a uťal deväťzápasovú sériu Spartaka bez prehry.

Fortuna liga 2017/2018 – 16. kolo

výsledok nedeľňajšieho zápasu

ŠK Slovan Bratislava – FC Spartak Trnava 1:0 (1:0)

Gól: 14. Hološko, ŽK: 39. V. Savičevič, 66. J. Mareš – 18. Čanturišvili, 52. Pehlivan, 64. A. Sloboda, 90. A. Kadlec, rozhodovali: Očenáš – Benko, E. Weiss, 3856 divákov

Zostavy:

Slovan: Greif – B. Sekulič, Rundič, Božikov, Chuchumis – L. Droppa – V. Savičevič , Holman (88. Schett) – Hološko, J. Mareš (82. Vittek), Čavrič (71. F. Oršula)

Trnava: Vantruba – A. Kadlec, Martin Tóth, Godál, Janso – A. Sloboda (66. L. Greššák), Pehlivan – Jirka (57. Brigant), Vlasko, Čanturišvili (77. K. Yilmaz) – Egho

Hlasy

zdroj: TV 213

Martin Ševela (tréner Slovana): „Úvod sme mali výborný, chceli sme na súpera vybehnúť. Je super, že Filip stál na správnom mieste a dal víťazný gól. Následne sme neboli dosť agresívni. V druhom polčase sme sa chceli stiahnuť, Trnavčania však mali len jednu šancu. Dominik Greif ju zneškodnil a konečne udržal čisté konto, snáď mu to pomôže. Som rád, že v mojom prvom zápase na Pasienkoch sme zvíťazili, bude to pozitívny impulz pre tím. Chce to čas, aby hráči pochopili moju filozofiu. Je to top mužstvo a musí byť sebavedomé od začiatku až do konca.“

Boris Godál (obranca a kapitán Trnavy): „Slovan si víťazstvo zaslúžil za aktivitu v úvode, my sme začali pasívne. Škoda šance Jána Vlaska pred prestávkou, zápas mohol byť otvorenejší. Klobúk dole pred doterajším účinkovaním mužstva; každý nás odpisuje a neráta s nami.“

Tabuľka Fortuna ligy 2017/2018

po 16. kole

1. Trnava 16 12 1 3 27:12 37

2. Slovan Bratislava 16 8 5 3 34:23 29

3. Dunajská Streda 16 8 5 3 22:17 29

4. Žilina 16 9 1 6 34:23 28

5. Ružomberok 16 7 6 3 28:16 27

6. Nitra 16 7 6 3 18:10 27

7. Trenčín 15 7 3 5 39:24 24

8. Zlaté Moravce 16 6 3 7 20:22 21

9. Michalovce 15 4 2 9 12:19 14

10. Prešov 16 3 3 10 13:38 12

11. Podbrezová 16 3 1 12 12:34 10

12. Senica 16 1 4 11 14:35 7