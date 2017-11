Slovan v dramatickom zápase vyrovnal 12 sekúnd pred sirénou, v predĺžení uspel Podoľsk

BRATISLAVA 21. novembra (WebNoviny.sk) – Hráči Slovana Bratislava v utorok získali v Kontinentálnej hokejovej lige (KHL) jeden bod, keď pred vlastnými fanúšikmi podľahli Viťazu Podoľsk 4:5 po predĺžení.

Zverenci Eduarda Zankovca dvoma gólmi Zacha Boychuka a jedným presným zásahom Mareka Viedenského viedli po prvej tretine 3:1, hostia však zásluhou Alexandra Nikulina a Arťoma Šveca-Rogového vyrovnali na 3:3.

V tretej časti poslal Viťaz do vedenia útočník Alexej Kopejkin, no Michal Řepík 12 sekúnd pred treťou sirénou vyrovnal na 4:4. Druhý bod pre hostí zariadil v predĺžení Borna Rendulič.

Po utorku má bratislavský klub na svojom konte 32 bodov a v tabuľke Západnej konferencie mu patrí 12. pozícia. Na ôsmu priečku HK Soči, ktorá zaručuje prienik do play-off, majú „belasí“ manko 18 bodov.

Slovan sa najbližšie predstaví v sobotu 25. novembra o 17.30 h doma proti Amuru Chabarovsk.

KONTINENTÁLNA HOKEJOVÁ LIGA

utorok

HC Slovan Bratislava – Viťaz Podoľsk 4:5 po predĺžení (3:1, 0:2, 1:1 – 0:1)

Góly: 6. Viedenský (Kašpar, Řepík), 13. Z. Boychuk (Ebert, Sersen), 20. Z. Boychuk (Colby Genoway, J. Mikúš), 60. Řepík (Réway) – 15. D. Siomin (Kopejkin, Katičev), 28. A. Nikulin (Afinogenov, Mozík), 37. Švec-Rogovoj (Makejev), 53. Kopejkin (Lazarev, A. Nikulin), 63. Rendulič

Vylúčení: 2:5 na 2 min, navyše: 58. Després (Slovan) 5+DKZ za nebezpečnú hru so zdvihnutou hokejkou, presilovky: 0:0, oslabenia: 0:1, rozhodovali: Gašilov, Kulakov (obaja Rus.) – Deďuľa (Biel.), Lazarev (Rus.), 7669 divákov

Zostavy:

Slovan: Štěpánek – Ebert, Sersen, Meszároš, Bačík, T. Voráček, Barker, Després – Řepík, Viedenský, Kašpar – Z. Boychuk, Colby Genoway, Réway – Skalický, A. Šťasný, Ščerbatov – J. Mikúš, T. Hrnka, Marek Sloboda

Podoľsk: Karhunen (21. I. Saprykin) – Mozík, Golovkov, Pautov, Katičev, Gimajev, Voronkov, Lukin – Afinogenov, A. Nikulin, Makejev – Rendulič, Horák, Vyglazov – Lazarev, D. Siomin, Kopejkin – Dvurečenskij, Švec-Rogovoj, Vorošilo – Gorochov

Hlasy:

Eduard Zankovec (tréner Slovana): „Prvá tretina bola z našej strany výborná, no v druhej sme nevyužili presilovky a to rozhodlo. Súperovi sme dovolili streliť príliš veľa gólov.“

Valerij Belov (tréner Viťazu): „Bol to celkom zaujímavý duel. Dosiahli sme cenný triumf. Prvé dve tretiny sme hrali dosť zle. Dnešný zápas bol dôležitý aj v tom, aby sme si začali veriť.“

Andrej Šťastný (útočník Slovana): „Všetky góly sme súperovi darovali. Mali ani nie veľké šance, no prišli tri výborné strely a dali tri góly. Štvrtý bol so šťastím a mali sme namále, aby sme neprehrali v riadnom hracom čase. Tento zápas sme mali vyhrať za tri body, ešte nás to bude mrzieť. Myslím si, že sme boli lepší.“

Michal Řepík (útočník Slovana): „Urobili sme chyby a Viťaz to využíval. Potrebovali sme tohto súpera zdolať, musíme zbierať čo najviac bodov a sme sklamaní. Je lepšie, že sme získali aspoň bod. Ak zvládneme ďalšie dve stretnutia, máme šancu zachrániť domácu sériu.“

I. tretina

Úvod stretnutia nepriniesol prevahu niektorého zo súperov, z prvého gólu sa tešili domáci. V 6. min otvoril skóre Viedenský, ktorý z prvej zakončil prihrávku Kašpara spoza bránky – 1:0. V 13. min teč Z. Boychuka zneškodnil brankár Karhunen ľavým betónom, ale na dorážku rovnakého hráča už bol prikrátky. O dve minúty neskôr viedol Slovan už len jednogólovým rozdielom, keď Štepánka strelou švihom prekonal D. Siomin. Domáci pritom krátko predtým trafili konštrukciu súperovej bránky. Tretí gól Slovana pridal 20 sekúnd pred prvou sirénou Z. Boychuk, ktorý za Karhunena poslal odrazenú strelu Colbyho Genowaya.

II. tretina

Do druhej časti nastúpili hostia už s gólmanom I. Saprykinom. Za Viťaz sa v 28. min podarilo skorigovať A. Nikulinovi, ktorý prestrelil Štěpánka po prihrávke od kapitána Afinogenova. Slovan mal potom výhodu troch presiloviek vrátane 32-sekundovej výhody o dvoch korčuliarov, no gól strelili hostia. V 37. min pri vlastnom oslabení prekonal Štěpánka Švec-Rogovoj a začínalo sa odznova.

III. tretina a predĺženie

V tretej tretine sa obaja súperi snažili strhnúť vedenie na svoju stranu. V 52. min unikol hosťujúcej obrane Marek Sloboda, no jeho pokus zastavila žŕdka. Na opačnej strane Kopejkin zakončil z otočky a puk skončil za Štěpánkom – 3:4. V závere sa Slovan snažil vybojovať si aspoň predĺženie, v 58. min dostal trest do konca duelu obranca Després, no Viťaz si najtesnejší náskok neustrážil. V posledných sekundách Réway našiel Řepíka a ten vyrovnal na 4:4. Slovan hral power-play a na trestnej lavici sedel aj Rus Afinogenov.

V predĺžení druhý bod pre Viťaz zariadil Rendulič.