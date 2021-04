Slovan vyradil Nitru a po deviatich rokoch vyhral sériu play-off Tipos Extraligy (video)

Hokejisti Slovana Bratislava po deviatich rokoch vyhrali sériu play-off v slovenskej najvyššej súťaži. Slovan predtým naposledy uspel v play-off vo finále 2012 proti Košiciam. Po sedemročnom dobrodružstve v KHL a vlaňajšej nedokončenej sezóne pre koronavírus sa Bratislavčania dočkali postupu do semifinále vyraďovacej časti, keď vo štvrťfinále vyradili hráčov HK Nitra 4:1 na zápasy.

Rozhodujúci piaty duel sa skončil na ľade Štadióna Ondreja Nepelu hladkým triumfom Slovana 5:1. A to aj napriek tomu, že v predchádzajúcom súboji v Nitre sa zrodil debakel favorita 2:8.

Na nevydarený zápas zabudli

„V šatni sme si povedali zopár vecí, chceli sme doma sériu jednoznačne ukončiť. Boli sme celý čas lepší a zaslúžene sme postúpili ďalej. Už si to ani nepamätám, čo sa stalo vo štvrtom zápase, je to za nami. Na všetko sa zabudlo,“ zhodnotil skúsený obranca Slovana Michal Sersen na webe hockeyslovakia.sk.

Kým na veľkonočný pondelok sa v Nitre hokejisti viac bili ako hrali, v piatom stretnutí štvrťfinálovej série už mysleli najmä na hru, aj keď fyzické strety nechýbali. Nitra napokon nestačila na Slovan herne ani fyzicky a po dlhšom čase bude chýbať v semifinále play-off. Zbierku jednej zlatej a troch strieborných a bronzových medailí od roku 2013 hokejisti spod Zobora tentoraz nerozšíria.

Chceli sa dostať do prvej šestky

„Dôležité pre nás bolo dostať sa do prvej šestky, čo sa nám podarilo. Vo štvrťfinále nám vyšiel Slovan, ktorému sa na play-off vrátilo do zostavy dosť kvalitných hráčov. Mali širší káder. Kvalita bola tentoraz na strane Slovana, my sme chceli uhrať sériu cez emócie a so srdcom, čo sa nám však darilo iba doma. Za stavu 3:0 na zápasy pre Slovan už bolo len veľmi ťažké niečo urobiť,“ priznal útočník Nitry Marek Slovák.

Krátko po skončení štvrťfinálovej série ešte slovanisti nevedeli, či v boji o finále nastúpia proti Zvolenu alebo Popradu. Musia si počkať ako sa skončí záverečná štvrťfinálová séria dvoch Dukiel medzi Michalovcami a Trenčínm. Rozhodnúť sa môže už v piatok večer na východe Slovenska, keďže Michalovce vedú v sérii 3:1 na zápasy. „V semifinále si už súpera nevyberieme, ľahký nebude žiaden a je to jedno, či to bude Zvolen a či Poprad,“ dodal Michal Sersen na webe SZĽH.