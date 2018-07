Slovan začal prípravu na novú sezónu v Petržalke, účastník KHL ešte pracuje na posilách

BRATISLAVA 16. júla (WebNoviny.sk) – Hokejisti HC Slovan Bratislava odštartovali v pondelok spoločnú prípravu pred štartom KHL 2018/2019. Pre jediného slovenského účastníka nadnárodnej súťaže ide už o siedmy ročník v Kontinentálnej hokejovej lige.

„Belasí“ vstúpili do prípravy pod vedením nového trénera Vladimíra Országha v priestoroch zimného štadióna v bratislavskej Petržalke, domovský stánok Slovana je v týchto dňoch v rekonštrukcii.

Káder sa ešte vyvíja

Práce na ZŠ Ondreja Nepelu by mali trvať až do 20. augusta. Országh v úvodnom tréningovom dni privítal 20 korčuliarov a trojicu brankárov.

„Niektorí hráči nám ešte chýbajú, niektoré veci sa ešte stále riešia. Ďalší hráči by mali prísť v priebehu týždňa alebo budúci týždeň. Káder sa stále vyvíja, budú prichádzať noví hráči. Musíme pracovať s tým čo máme, vieme aké problémy tu boli. Máme viac hráčov, ako bolo vlani, manažment odviedol slušnú robotu. Niektorí hráči dali prednosť lepším ponukám, na ďalších posilách pracujeme. Chceme dať šancu mladým Slovákom, ale potrebujeme aj kvalitu. Prišiel Michal Řepík, ale stále hľadáme rozdielových hráčov. Čo sa týka slovenských hokejistov, na trhu takí aktuálne nie sú, a preto sa musíme obzerať po zahraničných borcoch,“ uviedol kouč Országh.

Medzi hráčmi, ktorí sa hlásili na štarte spoločnej prípravy bol i Marek Čiliak. V lete podpísal zmluvu so Slovanom po piatich sezónach v českej Komete Brno. Na novú výzvu sa teší. „Rozhodlo všetko okolo – ľudia, zázemie, krásny zimák. Veľa som o tom nerozmýšľal, bude mi to pripomínať Kometu, fanúšikovia sú tu super. Ja mám vždy najvyššie ciele, do sezóny sa musí ísť s tým, že ju chceme vyhrať. Sezóna je dlhá, jednotka a dvojka už veľmi neexistuje, musíme si pomáhať,“ vyhlásil reprezentačný gólman.

Dostatok času na poskladanie tímu

Jednou z opôr HC Slovan Bratislava by mal byť v budúcej sezóne vlaňajší kapitán Andrej Meszároš.

„Začiatky prípravy sú vždy ťažké. Bol to dobrý tréning. Je nás dosť, ešte majú dôjsť aj ďalší hráči. Je dobré, že sa tím skladá skôr, pretože je dostatok času, aby sme sa spoznali a zohrali sa spolu. Hokej je biznis a zmeny v mužstvách sú bežné. Vedenie a tréneri robia všetko, čo môžu, aby získali čo najlepších hráčov, ktorí budú pasovať do systému. Máme nových, mladých chalanov, aj omladenie kádra je dobré. Veríme, že po finančnej stránke to bude fajn a bude všetko, ako má byť,“ zhodnotil 32-ročný obranca so skúsenosťami zo zámorskej NHL.

Slovanisti majú naplánované prvé prípravné stretnutie na 2. augusta, keď nastúpia proti českému Olomoucu. Vedenie Slovana by rado naplánovalo na leto 10 zápasov.