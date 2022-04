Slovan začal semifinálovú sériu proti Košiciam úspešne, Višňovského uviedli do siene slávy

Prvé semifinále play-off hokejovej extraligy medzi Slovanom Bratislava a Košicami vyšlo lepšie domácim. „Belasí“ pred vlastnými fanúšikmi triumfovali 5:2 a v sérii hranej na štyri víťazstvá sa ujali vedenia 1:0 na zápasy. Druhý duel je na programe už v piatok opäť na bratislavskom ľade.

Konfrontácia v play-off po dlhých rokoch

Zaujímavosťou tejto série je skutočnosť, že obaja súperi proti sebe v play-off stoja po dlhých rokoch. Zatiaľ naposledy proti sebe bojovali ešte v sezóne 2011/2012 pred odchodom „belasých“ do KHL. Vo finále vtedy o majstrovi rozhodoval až siedmy zápas a až v predĺžení ho ukončil Libor Hudáček. Slovan a Košice vo štvrtok načali už dvanástu sériu play-off v najvyššej domácej hokejovej súťaži v ére samostatnosti – v šiestich uspeli Košičania a v piatich Slovan.

Po prvej tretine štvrtkového stretnutia boli na tom lepšie košickí „oceliari“, ktorí viedli neskutočným gólom Pavla Klhůfka so zakončením s hokejkou medzi nohami. V druhej tretine však najprv vyrovnal Andrew Yogan a neskôr iba 25 sekúnd po zásahu Joonu Jääskeläinena upravil už na 3:1. Košice síce ešte pred druhou sirénou skorigovali, do listiny strelcov sa zapísal Allan McPherson, no v tretej dvadsaťminútovke na domácej strane pridali góly ešte Samuel Takáč a William Rapuzzi.

„Prvý gól bol podľa môjho názoru zbytočný, Košice nás ním dostali pod tlak. Vyrovnávajúcim gólom sme sa však dostali do zápasu a následne sme súpera do ničoho nepúšťali. Košice však dnes ukázali svoju silu a očakávam dlhú sériu,“ povedal na oficiálnej pozápasovej tlačovej konferencii kouč víťazov Andrej Podkonický.

Višňovský v klubovej sieni slávy

Hosťujúci kormidelník Dan Ceman nebol po prehre spokojný. „Dôležité bolo, keď v poslednej päťminútovke druhej tretiny Slovan skóroval a hneď pridal aj tretí gól. Neboli sme dostatočne odolní, čo bolo dôležité,“ poznamenal Ceman v prenose RTVS a pred druhým súbojom na ľade Slovana doplnil: „Sústredíme sa vždy len na najbližší zápas. Slovan je tvrdý a ťažký súper. Musíme sa dať dokopy a nájsť spôsob, ako vyhrať ďalší duel. Niečo pred piatkom zmením, ale čo to bude, to neprezradím.“

Ešte pred začiatkom tejto semifinálovej série si domáci Slovan Bratislava uctil obrancu Ľubomíra Višňovského, ktoré uviedol do klubovej siene slávy. „Rodina bola mojim najväčším mentorom. Bol som iba dieťa zamilované do hokeja. Dodnes som pyšný na všetkých mojich spoluhráčov a trénerov. NHL mi priniesla množstvo zážitkov, no vždy som sa rád vracal domov. Ďakujem,“ povedal Višňovský, keď Slovan vyvesil pamätnú vlajku s jeho menom a číslom 17 pod strechu Zimného štadióna Ondreja Nepelu.