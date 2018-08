Slovan zmazal manko z prvého zápasu z Malty a zahrá si 3. predkolo Európskej ligy

BRATISLAVA 2. augusta (WebNoviny.sk) – Futbalisti ŠK Slovan Bratislava triumfovali na bratislavských Pasienkoch nad hráčmi maltského FC Balzan 3:1 vo štvrtkovom odvetnom stretnutí 2. predkola Európskej ligy 2018/2019 a postúpili do ďalšej fázy súťaže.

Dva góly domáceho tímu strelil slovinský kanonier Andraž Šporar, jedenkrát sa presadil Aleksandar Čavrič. Za hostí skóroval Cadu.

V úvodnom zápase na Malte síce zverenci Martina Ševelu neuspeli 1:2, ale dvojgólovým úspechom v odvete si vybojovali postup do ďalšej fázy. „Belasí“ sa stretnú v 3. predkole s rakúskym Rapidom Viedeň, ktorý bol do tejto fázy nasadený priamo. Prvý zápas sa odohrá 9. augusta v Bratislave.

Do zápasu vstúpili oveľa aktívnejšie domáci futbalisti. Už v 2. min dostal prihrávku za obrancu maltského družstva Čavrič, ale neuspel zoči-voči brankárovi Stevovi Sultanovi. Ďalšia šanca pre Slovan prišla už o päť minút neskôr, gólman hostí vyrazil pred seba strelu Dejana Dražiča, k lopte sa najrýchlejšie dostal Čavrič a druhú príležitosť na otvorenie skóre už využil.

Slovan mal na ihrisku jednoznačnú prevahu, no v 14. min pohrozili aj hráči FC Balzan, Lecao zakončil protiútok strelou do žrde. „Belasí“ mohli zvýšiť vedenie v 17. min, peknou „obaľovačkou“ sa prezentoval Andraž Šporar, ale výborne zasiahol Sultana.

Brankár hostí v krátkom časovom slede zneškodnil aj strelecký pokus Mohu, ktorý sa natlačil do šestnástky z ľavej strany i Dražičovu strelu z hranice „veľkého vápna“.

V druhom polčase „vyleteli“ hráči FC Balzan na ihrisko a slovanistov zatlačili, no výraznejšiu gólovú príležitosť si neutvorili. Naopak, v 58. min Elkin Serranou fauloval Šporara a rumunský arbiter Alexandre Boucaut nariadil pokutový kop.

Čavrič však penaltu nezahral dobre a Sultana udržal svoj tím v hre. Zverenci Martina Ševelu predsa len našli na maltského gólmana recept, v 70. min po výbornej robote Dražiča zblízka vystrelil nechytateľne Šporar a nedal Sultanovi šancu.

Už o pár sekúnd neskôr domáci znovu skórovali po spolupráci rovnakého tandemu. Dražič využil svoju rýchlosť a opäť prihral Šporarovi, ktorému nezostávalo nič iné ako kvalitne vystreliť do odkrytej bránky a od brvna zvýšil na 3:0. V 76. min vybehol brankár Slovana Michal Šulla a faulom zastavil rútiaceho sa hráča súpera. Arbiter ho za to „odmenil“ žltou kartou a FC Balzan získal výhodu priameho kopu z nebezpečnej pozície.

Loptu si postavil Cadu, ktorý už nastúpil v minulosti proti Slovanu v pohárovej Európe aj za Crvenu zvezdu Belehrad i Šerif Tiraspoľ, prestrelil múrik a znížil na 1:3.

V samom závere sa futbalové ihrisko zmenilo skôr na bojové pole a viac roboty ako brankári oboch tímov mal hlavný rozhodca, ktorý v záverečných minút rozdal tri žlté karty. V posledných sekundách bol vo veľkej šanci Moha, ale sám pred Sultanom zlyhal.

Hlas:

zdroj: RTVS

Martin Ševela (tréner Slovana Bratislava): „Mali sme výborný vstup do zápasu. Čavrič išiel sám na brankára, no nepremenil. Krátko po tom sme si utvorili ďalšiu šancu, ktorá sa už skončila gólom. Z viacerých príležitostí sme mohli skórovať. Aj súper však pohrozil a trafil žrď. Vedeli sme, že budú hrať na rýchle kontry a tak to aj bolo. V druhom polčase sme chceli pokračovať v aktivite z prvého dejstva, ale nebolo to také, ako som si predstavoval. Som rád, že potom prišli dva rýchle góly. V závere sme si to zbytočne skomplikovali. Už sme nehrozili po krídlach ako dovtedy. Z výstavného priameho kopu súper znížil a zdramatizoval záver. Moha to mohol uzavrieť, ale nevyšlo mu to a bojovalo sa o postup až do konca. Asi si musíme prejsť aj takýmito zápasmi. Pred duelom sme chceli zvíťaziť a postúpiť. To sme splnili. Na ihrisku súpera sa nám nepodarilo prejsť cez jeho obranný val, teraz to bolo iné a vďaka tomu sme uspeli.“

Vladimir Simovič (športový riaditeľ FC Balzan): „Hrali sme proti väčšiemu klubu. Slovan je oproti Balzanu väčší vo všetkých aspektoch. Musíme súperovi zagratulovať a budeme mu držať prsty proti Rapidu Viedeň. Ďakujem svojim chlapcom a som na nich hrdý, pretože máme za sebou dva dobré zápasy. V podstate až do konca sa bojovalo o postup. Dnešný zápas ovplyvnil rýchly gól.“

Marko Micovič (tréner FC Balzan): „Urobili sme niekoľko chýb a tie nás stáli lepší výsledok. Slovan na nás ´vyletel´ a rýchlo skóroval. Presne toho sme sa obávali. Prišli sme do Bratislavy po prekvapivom triumfe na domácom trávniku. Chceli sme ukázať, že na Malte sa hrá dobrý futbal a potvrdiť, že náš úvodný triumf nebol náhodný. Slovan je veľký a dobrý klub. Utvoril si dobré šance a dokázal ich premeniť. Slovan má vo svojom kádri lepšie individuality ako máme my. Som hrdý na to, čo moji hráči ukázali v tomto dvojzápase.“