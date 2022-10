Slovan zvíťazil v Bazileji, oba presné zásahy nesú rukopis Georgiho Čakvetadzeho

Na tretí pokus sa futbalistom Slovana Bratislava podarilo naplno zabodovať v skupinovej časti Európskej konferenčnej ligy 2022/2023. Po domácej remíze s litovským FK Žalgiris Vilnius 0:0 a prehre na pôde arménskeho FK Pjunik Jerevan 0:2 sa zverenci trénera Vladimíra Weissa st. ukázali v omnoho lepšom svetle vo Švajčiarsku, keď na ihrisku FC Bazilej triumfovali 2:0 gólmi z prvého polčasu.

Slovan je v tabuľke tretí

V tabuľke H-skupiny sa „belasí“ posunuli na tretiu priečku, keď získali dovedna štyri body. Pred nimi sú šesťbodoví súperi zo Švajčiarska a Arménska, na poslednej 4. pozície je s jediným bodom tím z Litvy.

Úradujúci slovenský futbalový šampión bol domácemu kolektívu minimálne vyrovnaným súperom, ak keď hráči Bazileja mali loptu častejšie na svojich kopačkách. Oba presné zásahy hostí nesú rukopis Georgiho Čakvetadzeho. Najprv v 36. minúte poslal z ľavej strany center presne na hlavu Lukáša Pauscheka a ten poslal Slovan do vedenia, pod v tesne pred polčasovou prestávkou už v nadstavenom čase si po jeho prihrávke Aleksandar Čavrič „zasekol“ jedného z domácich bekov a pridal druhý presný zásah bratislavského kolektívu.

Kým v prvom polčase bol Slovan futbalovejší, po zmene strán domácich nepustil do výraznejšej príležitosti na skorigovanie a udržal si zisk troch bodov, ktorého ho udržali v hre o postup do vyraďovacej časti.

Odveta už o týždeň v Bratislave

Obaja súperi si zmerajú sily aj o týždeň, súboj ŠK Slovan Bratislava – FC Bazilej sa na bratislavskom Tehelnom poli uskutoční 13. októbra o 18.45 h.

„Pocit sú fantastické. Pred zápasom sme si vraveli, že musíme uhrať nejaké body, ak chceme zostať v hre o postup. Zaslúžene sa nám to podarilo. Konečne sme hrali ako tím a to bolo dnes najdôležitejšie. Som viac ako sviatočný strelec, preto som rád, že mi to tam padlo v takomto zápase. Stalo sa nám to najlepšie, čo sa mohlo, máme tri body,“ povedal po zápase Pauschek v prenose RTVS Šport.

Slovan Bratislava uspel vo štvrtok na mieste, s ktorým ho spája najväčší úspech v histórii slovenského klubového futbalu. V máji 1969 totiž na štadióne St. Jakob-Park triumfoval vo finále vtedajšieho Pohára víťazov pohárov (PVP) nad španielskym FC Barcelona 3:2 a získal cennú trofej.

ŠK Slovan Bratislava hral v skupinovej časti EKL aj vlani, vtedy z F-skupiny nepostúpil ďalej. Trikrát sa v minulosti predstavil aj v skupine Európskej ligy, v ročníkoch 2011/2012, 2014/2015 a 2019/2020 zostal bez postupu.