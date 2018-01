Slovanista Kašpar vynechá zvyšok sezóny, čaká ho operácia

BRATISLAVA 15. januára (WebNoviny.sk) – Pre útočníka Lukáša Kašpara z HC Slovan Bratislava sa hokejová sezóna 2017/2018 predčasne skončila.

Tridsaťdvaročného českého krídelníka čaká operácia zranenia v dolnej časti tela, ktoré ho limitovalo počas celého súťažného ročníka.

„Stalo sa to v prípravnom zápase so Zlínom v jednom z osobných súbojov. Miesto som síce cítil, no po liečbe s našimi fyzioterapeutmi a liekoch sme to dokázali aspoň čiastočne tlmiť. Po sérii niekoľkých zápasov za sebou to už nebolo ideálne, bolesť som pociťoval aj počas stretnutí, čo do istej miery ovplyvňovalo aj moje výkony a korčuľovanie. Zranenie sme konzultovali niekoľkokrát s lekármi i vedením klubu a postupne bolo jasné, že operácia sa stane nevyhnutnou. Už som odcestoval domov, kde sa podrobím rôznym predoperačným vyšetreniam a nasledovať bude v najbližšom čase aj zákrok. Zranenie a z toho plynúca operácia znamená, že sezóna sa pre mňa skončila. Problémy sa prehlbovali, sám som nebol spokojný so svojimi výkonmi. Pri spätných videoanalýzach som sa niekedy ani nespoznával. Klubu som však chcel pomôcť a hrať čo najdlhšie. Termín operácie sme zvolili spoločne po rozhovoroch s manažmentom Slovana tak, aby som mohol čo najskôr začať rehabilitovať, regenerovať a byť stopercentne pripravený pred novou sezónou. Výkony mužstva budem, samozrejme, sledovať a chlapcom držať aj na diaľku palce,“ cituje Kašpara oficiálny web Slovana.

Slovan nedávno prišiel aj o matematickú šancu na postup do play-off, no reálne to bolo už omnoho skôr. „Nemôžeme byť spokojní, nepodarilo sa nám postúpiť do play-off, o možnosť bojovať o prvú osmičku sme prišli príliš skoro. Bodový odstup bol značný. Po celú sezónu sme nedokázali najmä nosiť body z klzísk súperov, čo bola hlavná príčina zlého postavenia. Niekoľko zápasov sme však odohrali veľmi dobre aj proti favoritom. Škoda však, že ich bolo málo,“ dodal Kašpar, ktorý v tejto sezóne v 46 dueloch zaznamenal bilanciu 4 góly a 17 asistencií.