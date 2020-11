Slováci sa v Česku vrátili k systému s dvoma krídlami, ale tretí cieľ nesplnili (foto)

Dva z troch cieľov nový realizačný tím slovenskej futbalovej reprezentácie splnil, tretí už nie. Vďaka víťazstvu v Belfaste nad Severnými Írmi (2:1 po predĺžení) si Slováci zabezpečili postup na majstrovstvá Európy, v Trnave proti Škótom (1:0) si zase poistili druhý kôš pri nasadzovaní do kvalifikácie MS 2022.

Tarkovič hovorí o poučnom zápase

Lenže v Plzni nedotiahli snaženie v Lige národov do úspešného konca. S Čechmi prehrali 0:2. Na záchranu v B-divízii LN potrebovali zverenci Štefana Tarkoviča vyhrať nad Čechmi a zároveň Izrael nesmel v domácom prostredí zdolať Škótsko. Nestalo sa ani jedno, ani druhé.

„Derby zápas má vždy emóciu, súper bol z tých novembrových kvalitatívne najďalej. Nemali sme optimálny vstup do zápasu, domáci mali šance a napokon aj dali gól zo štandardky. Potom sme sa dostali do zápasu i my, ale musíme popracovať na kvalite v strede ihriska. Zaradenie Gyömbéra do zostavy bola naša reakcia na predpokladanú rýchlosť českých hráčov, typologicky tam pasoval. Systém s dvoma krídlami je pre nás tradičný, aj preto sme sa k nemu vrátili, potrebujeme získané poznatky vyhodnotiť a analyzovať. Celkovo to bol zápas pre nás poučný,“ zhodnotil na pozápasovej tlačovej konferencii slovenský kouč Tarkovič, cituje ho oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).

Bizarná situácia pre Slovákov

A tak z pohľadu Slovenska nastala bizarná situácia. Zatiaľ čo na budúci rok v lete v sa v rámci európskeho šampionátu budú slovenskí futbalisti konfrontovať so Španielmi, Poliakmi a Švédmi, o rok neskôr v sezóne 2022/2023 sa po páde do C-divízie Ligy národov môžu dočkať aj takých nezaujímavých súperov v skupine, akými sú Luxembursko, Azerbajdžan, Arménsko, Gruzínsko, Kosovo či Litva.

„Vypätie bolo extrémne v týchto dňoch. Zápasy v Severnom Írsku či doma proti Škótom nás stáli veľa síl. A tie nám už chýbali proti Čechom. Tí vyhrali zaslúžene,“ uviedol kapitán slovenského tímu Marek Hamšík pre RTVS.

Slováci vo svojej skupine Ligy národov vyhrali zo šiestich zápasov iba jediný a získali iba 4 body. Najviac ich môžu mrzieť domáce prehry s Čechmi a Izraelčanmi. Kým s Čechmi (1:3) to bolo spravodlivé po bezkrvnom výkone, proti Izraelu išlo o totálne zlyhanie defenzívy v záverečnej polhodine zápasu. Ešte v 67. min vtedajší zverenci Pavla Hapala viedli 2:0, ale hetrik Erana Zahaviho za 21 minút poslal slovenských hráčov na kolená a trénera Hapala preč od tímu.

„Celkovo beriem novembrový termín ako úspešný, jeho vrcholom je postup na ME. K dnešku samozrejme hovorím, že nie všetko nám v zápase vyšlo. Cez prestávku som hráčov upozornil na veci, ktoré nefungovali najmä na ľavej strane, lebo za stavu 0:1 sme boli stále v hre o lepší výsledok. Prišla aj výhodná strelecká pozícia Pekaríka, ak by dal gól, mnohé by bolo asi inak,“ myslí si tréner Tarkovič.

Česko postúpilo do A-divízie

Slovenský stopár Milan Škriniar sa nechcel po prehre 0:2 sťažovať na únavu.

„Aj keď istý faktor vplyvu na výkon to je. Po prestávke sme pôsobili sviežejšie, aspoň mne sa tak zdalo. V septembrovom zápase boli Česi o dva kroky vo všetkom vpredu, teraz to z našej strany bolo lepšie, musíme však ešte zlepšiť hru vpredu. Prvý zlomový zápas z hľadiska nášho zostupu z B-divízie bol inkasovaný gól v závere v Izraeli a potom v októbrovom termíne prehry v Škótsku a doma s Izraelom. Berieme to celkovo tak, že máme na čom stále pracovať, treba sa nám vyvarovať sa chýb, do Eura je dostatočný časový priestor,“ poznamenal obranca milánskeho Interu.

Česi si ziskom troch bodov zabezpečili postup do A-divízie, do kariet im zahrala aj prehra Škótov v Izraeli 0:1.

“Dosiahnuté výsledky nás poháňajú stále ďalej a ďalej, vzhľadom na to, čo všetko sa okolo mužstva dialo v súvislosti s pandémiou to možno považovať za takmer zázrak. Nesmieme sa ale nechať zmiasť úspechmi, že už sme veľkí a že hádam patríme kamsi medzi najlepších. Myslím si, že spôsob hry, akým sa prezentujeme, zapadá do moderného futbalu,“ povedal podľa SFZ tréner českej reprezentácie Jaroslav Šilhavý.