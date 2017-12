Slovenka Hudáková sa stala novou rekordérkou v produktivite na svetovom šampionáte florbalistiek

BRATISLAVA 9. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenská florbalistka Paulína Hudáková sa stala najproduktívnejšou hráčkou na domácich majstrovstvách sveta v Bratislave (1. – 9. decembra 2017).

Devätnásťročná útočníčka získala v siedmich zápasoch na turnaji 27 bodov za 12 gólov a 15 asistencií. Rodáčka zo Švedlára pri Spišskej Novej Vsi sa týmto zápisom stala novou rekordérkou v produktivite na svetovom šampionáte žien. Prvenstvo patrilo dosiaľ Švédke Emelie Lindströnovej, ktorá získala v rokoch 2009 a 2011 25 bodov.

„Som rada, potešilo ma to, ale nesmiem mať nos hore. Samozrejme, sebavedomie mi trochu narastie, ale budem makať ďalej. Do svojej ďalšej kariéry či do ďalšieho šampionátu mám stále čo zlepšovať,“ povedala slovenská florbalistka.

Paulína Hudáková sa dostala i do All Stars tímu MS 2017. Doplnili ju Fínky Tiltu Siltanenová a My Kippiläová, Švédky Moa Tschöpová a Emelie Wibronová a Švajčiarka Corin Rüttimannová. Druhá najproduktívnejšia hráčka turnaja Wibronová mohla prevýšiť Hudákovú, no vo finále nebodovala. Dovedna získala v Bratislave 25 bodov.