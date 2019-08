Slovenkám sa pred osemfinále s Talianskom ťažko hovorí o výhre, trénera čaká výnimočný zápas

Dlho to vyzeralo na Belgičanky, ale napokon budú osemfinálovým súperom Sloveniek na európskom šampionáte vo volejbale silné Talianky. Aktuálne vicemajsterky sveta disponujú momentálne jedným z najlepších tímov na starom kontinente a na ME 2019 boli suverénne až do štvrtkovej tesnej prehry s Poľkami 2:3, hoci viedli 2:1 na sety.

„Nemyslím si, že to Talianky Poľkám pustili. V prípade víťazstva by zostali v Poľsku a hrali proti Španielsku. A to by nebol súper, ktorého by sa museli nejako reálne báť. V prípade Rusiek by možno mohli kalkulovať, ale nie Španielok, nemyslím si to. Ani talianska mentalita by im to nepovolila,“ myslí si slovenská reprezentantka Jaroslava Pencová. Skúsená 191 cm vysoká blokárka reprezentuje Slovensko vo volejbale už desať rokov. Má bohaté skúsenosti, ale zápas proti kvalitou nabitému tímu Talianska bude aj pre ňu veľký zážitok.

Chcú sa poďakovať divákom

„Pre mňa sú Talianky ešte o kategóriu vyššie ako Rusky. Bude to zážitok aj skúsenosť hrať proti nim, niečo úžasné. Ani sa nesnažím rozmýšľať nad tým, ako ich poraziť. Skôr sa musíme v hlavách nastaviť na to, že si to chceme užiť a dobrým výkonom sa poďakovať divákom, že nás prišli v takom hojnom počte povzbudiť,“ vravela Pencová pre SITA. Keďže s Ruskami Slovenky prehrali hladko 0:3, jej slová navodzujú dojem, že proti Taliankam nebudú mať ona a jej spoluhráčky žiadnu šancu.

„Opakujem, ťažko sa mi hovorí o tom, že ich ideme zdolať. Musíme však predviesť lepší volejbal ako včera proti Ruskám. Ak sa nám to podarí, budeme spokojné bez ohľadu na výsledok,“ doplnila hráčka s nemeckou aj poľskou klubovou minulosťou.

Špecifický pohľad na najbližšieho súpera má aj tréner slovenského tímu Marco Fenoglio, keďže je národnosťou Talian. Netají, že to bude pre neho výnimočný zápas. „Bude taký. Prenos bude vysielať talianska televízia a ja mám veľa priateľov na druhej strane ihriska. Štyria talianski tréneri budeme proti sebe, ale osemfinále majstrovstiev Európy je úžasná vec najmä pre slovenský ženský volejbal. Viedol som predtým iba mužov, teraz prvýkrát ženy na takomto veľkom fóre a teším sa na to,“ uviedol Fenoglio na piatkovom mediálnom brífingu.

Sila Talianska je nepopierateľná

Podľa neho sila Talianska je nepopierateľná, napriek tomu vedie svoje zverenky do každého zápasu tak, aby sa súpera nebáli a bili sa o víťazstvo. „Taliansko je jeden z troch najlepších tímov na svete. Musíme hrať na 100% a dávať si maximálny pozor na ich silné stránky. Len tak máme šancu niečo uhrať. Videli ste, čo sa stalo včera v zápase s Ruskami. Nedali nám ani centimeter zadarmo a v sete sme ledva uhrali 10 bodov, Talianky sú rovnako silné ako Rusky. Musíme sa dobre pripraviť,“ doplnil Fenoglio.

Slovenky skončili v základnej D-skupine v Bratislave na treťom mieste s bilanciou 3 víťazstvá – 2 prehry. V prvom kole vyraďovacej fázy napriek tomu nenarazia na druhý tím B-skupiny, ktorým je Poľsko. Uplatní sa totiž pravidlo, podľa ktorého Poľky aj Slovenky ako usporiadateľské krajiny musia odohrať svoje osemfinálové zápasy v domácom prostredí. Preto si slovenské volejbalistky zmerajú sily s víťazkami B-skupiny Taliankami a Poľky sa v osemfinále v Lodži stretnú so Španielkami, štvrtým tímom D-skupiny. Osemfinále Slovensko – Taliansko odohrajú na ZŠ Ondreja Nepelu v Bratislave v nedeľu 1. septembra so začiatkom o 18.00 h.