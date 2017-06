Aktualizované: Slovenkám sa vzdialil postup na majstrovstvá sveta, v Debrecíne prehrali o 9 gólov

aktualizované 10. júna o 20:14

DEBRECÍN 10. júna (WebNoviny.sk) – Hádzanárkam Slovenska sa v sobotu vzdialila šanca na účasť na majstrovstvách sveta 2017 v Nemecku. Zverenky trénera Dušana Poloza podľahli v Debrecíne v prvom stretnutí II. fázy kvalifikácie o postup na svetový šampionát Maďarkám 19:28 (8:14) a pred odvetou sa ocitli vo veľmi náročnej situácii.

Slovenky, ktoré na MS štartovali zatiaľ jedinýkrát naposledy pred 22 rokmi, sa favorizovaým maďarským reprezentantkám môžu pokúsiť prekaziť a sťažiť cestu za postupom v stredu 14. júna, keď ich od 18.00 h privítajú na bratislavskom Zimnom štadióne Ondreja Nepelu.

II. fáza kvalifikácie o postup na MS 2017

prvý zápas (odveta 14. 6. o 18.00 h v Bratislave)

DEBRECÍN

Maďarsko – Slovensko 28:19 (14:8)

Najviac gólov za Maďarsko: Görbiczová 9/4, Schatzlová 6

Zostava a góly SR: Medveďová, Gubiková – Minárčiková 1, Pastorková 2, Jakubisová 3/1, Mikulčík 1, Rechtorisová 2, M. Holešová 1, M. Školková 6, Kučerová 1/1, S. Szarková, Olšovská 1, Habánková, Rebičová 1, Bujnochová, M. Rajnohová

pok. hody: 5/4 – 4/2, vylúčené: 3 – 8, rozhodovali: Pavičevič a Ražnatovič (obaja Č. Hora), 3822 divákov

I. polčas

Skóre duelu otvorila v 2. min najlepšia maďarská hráčka Görbiczová. Slovenská rodáčka Szöllősiová-Zácsiková v 5. min zvýšila na 2:0 a potom prišiel prvý gól v sieti domáceho tímu, o ktorý sa v 7. min postarala Školková.

Líder družstva SR sa ako jediná dokázala strelecky výraznejšie presadiť a v I. polčase skórovala päťkrát dosiahla viac ako polovicu slovenských gólov.

Ešte do 25. min, keď Holešová skorigovala po uplynutí výhody presilovky na 8:10, to vyzeralo pre hostky nádejne. Záver prvého dejstva patril Maďarkám, ktoré zaťažili konto súpera ešte štyrmi presnými zásahmi, z toho dva dosiahli počas početnej výhody pri vylúčení Habánkovej.

II. polčas

Ich gólová šnúra pokračovala aj po zmene strán, keď hneď v úvode mali dvojnásobnú početnú výhodu. Počas nej odskočili na 16:8 a následne v 34. min vyhrávali už dokonca 18:8. Tréner SR Poloz si zobral oddychový čas. Až po ňom Školková uťala desaťminútovku gólových suchôt (18:9).

Na konci prvej desaťminútovky prišla trojgólová slovenská šnúra, po ktorej svietil na ukazovateli skóre stav 19:12 z pohľadu domácich hráčok. Tie si aj v ďalšom priebehu udržiavali bezpečný náskok.

Pred záverečnou päťminútovkou Jakubisová znížila na 18:25. Ešte 50 sekúnd pred koncom bolo 19:26, ale v poslednej minúte Maďarky zveľadili svoj triumf dvoma gólmi na 28:19.

Hlasy:

Dušan Poloz (tréner žien SR): “Z môjho pohľadu sa zápas vyvíjal 25 minút veľmi dobre. Zase sa zlomil v poslednej päťminútovke prvého polčasu, keď sme sa dvoma hlúpymi chybami v obranných činnostiach a jedným zbytočným vylúčením tak oslabili, že z 8:10 bolo 8:14. Po prestávke prišlo hneď ďalšie vylúčenie a Maďarky nám odskočili ešte výraznejšie. To je aj o skúsenostiach, ktoré naše hráčky nemajú z takýchto zápasoch. Čím viac ich musí hrať v zahraničí, inak nemáme šancu. Dôležitosť a význam duelu doľahla na výkon hráčok, lebo takéto stretnutia nepoznajú. Nervozita a bojazlivosť v útočných činnostiach nás stála lepší výsledok. Dievčatá sa napriek tomu nevzdávali, bojovali, vnútorné nastavenie tímu bolo slušné. Škoda aj záveru za stavu 19:26, keď sme mali loptu, ale v útoku to bol z našej strany zmätok a ešte sme dvakrát inkasovali. Myslím si, že 45 minút sme hrali slušnú hádzanú, ale nevyšli nám päťminútovky na konci prvého a začiatku druhého polčasu, ako aj v závere zápasu. Len 45 minút na Maďarky nestačí.”

Martina Školková (spojka a najlepšia strelkyňa SR): “Vedeli sme, že Maďarky sú silné a pred domácim publikom budú chcieť ukázať, že ony diktujú tempo. Myslím si, že prvý polčas nebol zlý z našej strany až na záver, keď sme dostali štyri góly za sebou. V druhom dejstve sme pomohli Maďarkám. Dávali sme lopty do ich rúk, čo bola voda na ich mlyn. Naše straty lôpt využívali domáce reprezentantky, nám už dochádzali sily, prichádzali naše vylúčenia a súperky sa utrhli. Potom sa to už ťažko doháňalo. Žiaľ, výsledok už nezmeníme, ale doma chceme spraviť radosť divákom.”

Veronika Habánková (spojka SR): “Samozrejme, že sme verili v lepší výsledok. Bol to ťažký súper. Vedeli sme, do čoho ideme, ale podľa mňa sme si nezaslúžili prehrať deväťgólovým rozdielom. V závere I. polčasu sa to zlomilo v náš neprospech. Šťastie nám dnes neprialo, verím, že v odvete sa prikloní viac na našu stranu a pomôžu nám aj diváci.”