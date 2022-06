Slovenky do 18 rokov na MS vysoko zdolali Nemky a po prvý raz v histórii postúpili do štvrťfinále (video)

Slovenské hokejové reprezentantky do 18 rokov zvládli štvrtkový rozhodujúci zápas na majstrovstvách sveta v americkom Middletone. V treťom vystúpení na šampionáte zaznamenali prvé víťazstvo, keď zdolali Nemky vysoko 6:2.

Na postup potrebovali triumfovať aspoň trojgólovým rozdielom, čo sa im podarilo, a tak skončili v B-skupine na druhom mieste za dominantnými Češkami. Prvýkrát v histórii si zahrajú vo štvrťfinále, v ktorom sa v piatok (23.00 h SELČ) stretnú s Kanaďankami.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Zápas im vyšiel podľa predstáv

Slovenská kapitánka Hana Fančovičová s Barborou Kapičákovou strelili po dva góly svojho družstva, po jednom presnom zásahu pridali Nikola Janeková a iba 14-ročná Ema Tóthová.

Slovenky využili svoje prvé dve presilové hry na turnaji, vďaka čomu viedli po prvej tretine 2:1. V druhej časti hry skórovali raz a v záverečnej tretine trikrát. Brankárku Líviu Debnárovú prekonali Lola Liangová, ktorá posielala Nemky do vedenia 1:0 a Yvette Reicheltová.

„Konečne nám vyšiel zápas podľa našich predstáv. Aj keď Nemky išli do vedenia, dokázali sme to rýchlo otočiť. Zužitkovali sme presilové hry, spravili sme aj drobné zmeny vo formáciách a tentokrát to vyšlo. Dôležitý pre úspech bol tímový a stopercentný výkon od každej hráčky. Splnili to, čo sa od nich žiadalo – bojovali, obetovali sa jedna pre druhú. Mali sme konečne vyššiu početnosť streľby, vďaka čomu sme strelili šesť gólov a s prehľadom sme zápas zvládli. Vedeli sme, v akej sme situácii, do akého vývoja v skupine ideme a čo potrebujeme uhrať. Dokázali sme to vlastnými silami a schopnosťami, umnou hrou a kolektívnym výkonom od brankárky až po poslednú hráčku. Super robota,“ zhodnotila duel trénerka Gabriela Sabolová vo videu na webe hockeyslovakia.sk.

Skúsia prekvapiť Kanaďanky

Slovenky vyzvú vo štvrťfinále rovesníčky z Kanady, ktoré obsadili tretiu pozíciu v A-skupine. Víťazky toho súboja natrafia v semifinále na Fínky.

„Za odmenu nás teraz čaká Kanada, na čo sa všetci tešíme. Ideme do zápasu s pokorou, ale určite nie príliš podradene. Popasujeme sa s tým, čo prišlo, využijeme šancu a skúsime znova prekvapiť,“ dodala Sabolová.