Slovenky na ME vo vodnom póle prehrali s Talianskom, zabojujú o siedme miesto

Slovenská ženská reprezentácia vo vodnom póle na majstrovstvách Európy v Budapešti bude hrať o konečné 7. miesto. Zverenkyne trénera Milana Henkricha vo štvrtkovom popoludňajšom súboji v časti o 5. až 8. miesto podľahli favorizovanému výberu Talianska 4:16, v sobotu ich o 14.30 h čaká duel proti Francúzkam. Tie vo štvrtok podľahli Grékyniam 3:13.

Slovenky v úvode držali krok so súperkami a v prvej štvrtine Tamara Kolářová vyrovnala na 1:1. V druhej časti sa ešte podarilo Beáte Kováčikovej skorigovať na 2:4, potom však už naplno zabrali úradujúce strieborné medailistky z OH 2016 v Riu de Janeiro. Talianky po druhej časti viedli 7:2, po tretej 13:2.

Tretí gól slovenského tímu prišiel až vo štvrtej štvrtine, keď Janka Kurucová upravila na 3:15. Aj posledné slovo v zápase patrilo Slovenkám, ktoré zásluhou Kataríny Kissovej upravili na konečný rozdiel 12 gólov.

Slovenské reprezentantky na ME 2020 v základnej A-skupine zaznamenali prehry s Ruskami, Maďarkami a Grékyňami, potom zdolali Srbky aj Chorvátky a postúpili do štvrťfinále. V boji o semifinále podľahli Holanďankám 2:22. Hráčky SR sa na ME predstavili prvýkrát od roku 1993, vtedy turnaj absolvovali bez zisku jediného bodu.

Prienik do play-off na ME by pre Slovenky mal znamenať postup na celosvetovú kvalifikáciu o postup na OH 2020 do japonského Tokia, ktorá by sa mala konať počas tohtoročnej jari. Olympijskú miestenku získajú aj víťazky ME v Budapešti.