Slovenky na MS vo florbale rozstrieľali Nemky a budú bojovať o piate miesto (video)

Slovenské reprezentantky vo florbale, ktorým sa nepodarilo postúpiť do semifinále, budú na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Neuchateli bojovať o konečné 5. miesto. Zverenkyne trénera Michala Jedličku zvládli sobotňajší duel o 5. – 8. priečku proti Nemkám, ktorých odpor zlomili až v záverečnej tretine. Vďaka dvom gólom Michaely Šponiarovej, Denisy Ferenčíkovej a Paulíny Hudákovej zvíťazili Slovenky jednoznačne 6:1 a v nedeľu nastúpia proti víťazovi konfrontácie Lotyšsko – Poľsko.

V prípade úspechu v poslednom vystúpení, obhája slovenské floorbalistky piatu pozíciu z „domáceho“ svetového šampionátu spred dvoch rokov. V porovnaní s MS 2017 prešiel slovenský tím výraznou obmenou, ale aj v omladenej verzii s viacerými 16-ročnými hráčkami si trúfal na prienik medzi najlepšie kolektívy na svete.

Majstrovstvá sveta žien vo florbale Neuchatel (Švaj.) – o 5. – 8. miesto: Slovensko – Nemecko 6:1 (0:0, 1:0, 5:1)

Góly: 21. Šponiarová (P. Hudáková), 48. Šponiarová (P. Hudáková), 53. P. Hudáková (Šponiarová), 57. Ferenčíková (P. Hudáková), 59. Ferenčíková (P. Hudáková), 60. P. Hudáková (Ferenčíková) – 55. Bepplerová-Altová

Slovenky boli od začiatku aktívnejšie, vypracovali si viacero šancí, ale presadiť sa dokázali až na začiatku druhej tretiny zásluhou Michaely Špoaniarovej. Súperky pohrozili len občas z protiútokov. Nemecká defenzíva odolávala aj naďalej, prelomiť ju Jedličkove zverenky dokázali až v záverečnej časti, v ktorej sa rozstrieľali.

Druhý gól pridala Šponiarová a po dvakrát sa presadili Ferenčíková i Hudáková. Za najlepšiu hráčku SR zvolili Paulínu Hudákovú, ktorá bola dvornou nahrávačkou svojim spoluhráčkam.

Hlasy (zdroj: szfb.sk):

Michal Jedlička (tréner SR):„Bolo to trochu trápenie. Mali sme síce veľa striel, ale chýbala im kvalita. Veľa zakončení bolo do blokov alebo nepresných, hra bola pomalá a ospalá, takže s tými dvomi tretinami rozhodne nie som spokojný. V tretej sme už odskočili na 3:0 a následne sme to bez problémov dotiahli. Hralo sa na jednu bránku, ale kvalitu v hre s loptičkou sme nepotvrdili. Brankárka Nemecka bola vyhlásená za najlepšiu hráčku zápasu, ale ostatné ‚brankárky‘ v bielom chytali možno lepšie ako ona. Druhú a tretiu našu formáciu môžem pochváliť, boli aktívne a nazbierali cenné skúsenosti, vďaka ktorým časom môžu odohrať aj náročnejšie zápasy.“

Klaudia Robová (hráčka Slovenska): „Pravdou je, že sme to dlho lámali, ale za toto víťazstvo sme rady. Bolo pre nás dôležité. Nie je až také podstatné, že tých gólov bolo menej. Ideme ďalej. Veľmi ťažko sme sa predierali cez nemecké bloky. Súperky boli na nás dobre pripravené aj napriek tomu, že mali veľmi málo času na oddych a prípravu.“

Jana Dupčáková (brankárka Slovenska):„Chytalo sa mi dobre. Snažila som sa držať v hre, stále sledovať loptičku, hráčky aj moje obrankyne. Pre brankára je nepríjemné, keď naňho nesmerujú žiadne strely a skóre je stále bezgólové alebo 1:0. V každom prípade som rada, že sme to zvládli.“