Slovenky neprekvapili favorizované Češky a na MS vo florbale opäť utŕžili debakel

Slovenské reprezentantky vo florbale po sobotňajšom debakli od Švédok 1:23 a pondelkovom triumfe nad Lotyškami 7:5 si na majstrovstvách sveta vo švajčiarskom Neuchateli pripísali druhú vysokú prehru. Nad ich sily boli v utorok popoludní hráčky Česka, ktorým podľahli vysoko 3:19.

V tabuľke B-skupiny obsadili Slovenky 3. priečku a čaká ich súboj o postup do štvrťfinále. Ich súperkami budú už v stredu 11. decembra o 10.00 h hráčky Dánska, ktoré v C-skupine skončili druhé. Ak zverenky trénera Michala Jedličku v stredu uspejú, vo štvrtkovom štvrťfinále ich o 19.00 h čakajú pravdepodobne vicemajsterky sveta Fínky.

Zo „slovenskej“ B-skupiny priamo do štvrťfinále postúpili Švédky a Češky, okrem Sloveniek si osemfinále zahrajú aj Lotyšky.

Slovenské hráčky mali katastrofálnu prvú tretinu. Inkasovali v nej osem gólov a na českú brankárku vyslali iba dve strely, kým Češky trafili priestor bránky až 19-krát.

V druhej tretine už Slovenky trikrát skórovali, keď Alžbeta Bačíková skorigovala na 1:9, Kristína Hudáková na 2:10 a Paulína Hudáková na 3:11. Favoritky viedli po druhej časti 13:3 a v tretej svoj náskok ešte zvýšili na rozdiel šestnástich gólov.

Zaujímavosťou je, že Slovenky boli aktérkami zatiaľ dvoch gólovo „najbohatších“ zápasov na týchto MS – pri ich prehre so Švédkami padlo až 24 gólov a v stredu spolu 22 presných zásahov.

Slovenské reprezentantky cestovali do Švajčiarska s cieľom minimálne obhájiť piate miesto z „domáceho“ svetového šampionátu spred dvoch rokov. V porovnaní s MS 2017 síce prešiel slovenský tím výraznou obmenou, ale aj v omladenej verzii s viacerými 16-ročnými hráčkami si trúfa na prienik medzi najlepšie kolektívy na svete.

Majstrovstvá sveta žien vo florbale

Neuchatel (Švaj.) – B-skupina

Česko – Slovensko 19:3 (8:0, 5:3, 6:0)

Góly: 13., 15., 18., 39. a 57. Mlejnková, 4., 12. a 30. Kapcová, 23., 26. a 60. Urbánková, 9. a 52. Ratajová (prvý z tr. strieľania), 30. a 58. Plášková, 7. Beránková, 17. Řepková, 48. Šupáková, 56. Krupnová – 24. Ďuríková, 29. K. Hudáková, 30. P. Hudáková

Hlasy

zdroj: szfb.sk

Michal Jedlička (tréner SR): „Súper je v prvej tretine koncentrovaný, dá do toho všetko, a to sa prejavilo proti Švédsku aj dnes. Kvalita kádrov sa s nimi nedá porovnávať. Ako tréneri musíme byť realistami – aj keby sme hrali na dve formácie, tak by sme dnes pravdepodobne prehrali a tie dievčatá by sme zničili. Prišli sme si sem minimálne po piate miesto, hoci stále žije aj sen o semifinále. Z výsledkov som nahnevaný, ale so šestnásť-sedemnásťročnými hráčkami zo slovenskej ligy nemôžeme porážať najlepšie výbery sveta. Piate miesto je odrazom reality a aj k tomu treba vo florbale pracovať. Štyri roky na tom makáme, ale zatiaľ neúspešne.“

Alžbeta Ďuríková (hráčka SR, autorka prvého slovenského gólu): „Bohužiaľ, v prvej tretine sme úplne vyhoreli. Naša prvá lajna mala konkurovať tej ich, no dobre sa na nás pripravili. Vedeli, že v našej prvej päťke je naša najväčšia sila a máme tím ťahať. Čaká nás súper z výkonnostne ľahšej skupiny a taký zápas musíme zvládnuť. Tieto zápasy v elitnej skupine nám nastavujú zrkadlo a na takúto konkurenciu momentálne nemáme.“

Michaela Mlejnková (hráčka ČR, autorka piatich gólov): „Na papieri to môže vyzerať ako hladké víťazstvo, ale nebol to vôbec jednoduchý zápas. Našťastie, rozstrieľali sme sa a vyhrali presvedčivým rozdielom. Našej formácii sa na tomto turnaji veľmi darí, čo pred šampionátom neplatilo a ja verím, že nám to vydrží do konca turnaja.“

Tabuľka B-skupiny:

1. Švédsko 2 2 0 0 33:3 4 – postup do štvrťfinále

2. Česko 3 2 0 1 35:15 4 – postup do štvrťfinále

3. Slovensko 3 1 0 2 11:47 2 – účasť v osemfinále

4. Lotyšsko 2 0 0 2 7:21 0 – účasť v osemfinále