Slovenské hokejbalistky získali ďalší bod na svetovom šampionáte, Českám podľahli po nájazdoch

PARDUBICE 5. júna (WebNoviny.sk) – Slovenské hokejbalistky si chceli na svetovom šampionáte v Pardubiciach (3. – 10. júna) po nedeľnej prehre 1:3 s USA vylepšiť náladu proti domácim Češkám. Zo zápasu s favoritkami si napokon odniesli aspoň bod, keď prehrali 1:2 po samostatných nájazdoch.

Po jednozápasovej pauze sa do bránky Slovenska znovu vrátila skúsená Zuzana Tomčíková. Čisté konto si však udržala len do 10. min, keď ju prekonala Denisa Křížová. Slovenkám sa podarilo v 20. min zrovnať stav na 1:1 vďaka šikovnosti Barbory Kežmarskej, ktorá zároveň ako prvá hráčka na šampionáte skórovala do siete tímu organizátorskej krajiny.

V riadnom hracom čase a ani v predĺžení sa nerozhodlo, a tak prišli na rad samostatné nájazdy. V nich dokázala brankárku prekonať len Češka Lucia Manhartová, preto si domáce hráčky odniesli zo stretnutia dva body, slovenské reprezentantky len jeden.

Slovenky zostávajú v tabuľke základnej skupiny so štyrmi bodmi na štvrtej priečke, Češky sú s ôsmimi na čele. Na slovenský výber čaká v utorok od 11.30 h štvrtý zápas v priebehu štyroch dní, tentokrát proti predposlednej Veľkej Británii.

MS v hokejbale – základná skupina:

Česko – Slovensko 2:1 po sam. nájazdoch (1:0, 0:1, 0:0 – 0:0, 1:0)

Góly: 10. Křížová (Přibylová), rozhodujúci samostatný nájazd: Manhartová – 20. Kežmarská (Kapustová, Frühauf)

Kanada – USA 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)

Veľká Británia – Taliansko 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)

Tabuľka základnej skupiny:

1. Česko 3 2 1 0 0 19:1 8

2. Kanada 3 2 0 0 1 14:3 6

3. USA 3 1 1 0 1 6:4 5

4. Slovensko 3 1 0 1 1 4:6 4

5. Veľká Británia 3 1 0 0 2 1:21 3