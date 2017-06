Video: Slovenky porazili Ukrajinky a postúpili do štvrťfinále ME v basketbale

aktualizované 20. júna o 21:01

HRADEC KRÁLOVÉ 20. júna (WebNoviny.sk) – Slovenským reprezentantkám sa podarilo udržať si v II. polčase vedenie v dôležitom utorňajšom zápase o účasť vo štvrťfinále na majstrovstvách Európy v Česku (16. – 25. júna) proti favorizovaným Ukrajinkám, nad ktorými napokon zvíťazili 82:68 (34:29). Ich púť na kontinentálnom šampionáte pokračuje. Vo štvrtok 22. júna si zahrajú vo štvrťfinále proti víťazovi základnej C-skupiny Francúzsku.

Pred dvoma rokmi v Maďarsku a Rumunsku skončili Slovenky pred bránami najlepšej osmičky, keď ich nepriamo z turnaja vyradili neskoršie šampiónky zo Srbska, ktoré zdolali Litvu 73:72. Zverenky Maroša Kováčika potrebovali v nadstavbovej časti na postup ich prehru.

Rozpačitý úvod oboch tímov

Zápas mal rozpačitý úvod. V prvej minúte sa nedarilo skórovať ani jednému tímu, na začiatku tej druhej sa to podarilo Veronike Remenárovej úspešnou dvojkou.

Nepresnosti však pokračovali na oboch stranách aj naďalej. Slovenky si postupne vypracovali náskok 9:0 najmä vďaka úspešným doskokom Marie Růžičkovej, trojke Zuzany Žirkovej a dvom bodom Barbory Bálintovej. Ukrajinky z hernej letargie prebral až oddychový čas, po ktorom sa im začalo viac dariť v streľbe na kôš a znížili na rozdiel 5 bodov.

Slovenky úspešne využívali chyby súperiek a vysoké vedenie si vzali naspäť. Výborne hrala oddýchnutá kapitánka Žirková, ktorá v prvej desaťminútovke premenila dva trojkové pokusy. Zverenky trénera Mariana Svobodu oproti predchádzajúcim zápasom zlepšili úspešnosť streľby a najmä vďaka tomu vyhrali prvú štvrtinu 22:16.

Slovenky udržali na uzde Jagupovovú

Slovenským reprezentantkám sa darilo držať na uzde najlepšiu hráčku Ukrajiny Alinu Jagupovovú. Súperky im pomáhali aj častými faulami.

Kľúčové však boli doskoky, v ktorých vynikala najmä Růžičková, a to na oboch koncoch palubovky. Ukrajinky potápala úspešnosť trojkových pokusov. Len dve premenené trojky z deviatich bolo na lepší výsledok málo. Naopak, Slovenky mali v tomto smere vďaka Žirkovej 50-percentnú úspešnosť.

Potešujúca bola streľba na kôš z hry, ktorá sa pohybovala na úrovni polovičnej úspešnosti. Výbornou hrou sa slovenský tím prezentoval v obrane, kde Ukrajinkám nedával veľa priestoru a najmä bojoval o stratené lopty.

V závere I. polčasu sa hra Sloveniek zhoršila, najmä čo sa týka doskakovania. Udržali si však náskok a na šampionáte premiérovo vyhrali prvý polčas (34:29).

Źirkovej padali “trojky”

Vstup do druhého dejstva mala najlepší Anna Jurčenková, ktorá štyrmi bodmi zvýšila na rozdiel 9 bodov, no Ukrajinky zásluhou jej faulu znížili opäť odstup na sedem bodov.

Zuzana Žirková bola úspešná aj v piatom trojkovom pokuse, to sa neskôr podarilo aj Barbore Bálintovej a opäť to bolo o čosi veselšie. Netrvalo to však dlho, pretože Ukrajinky sa dostali k šnúre ôsmich bodov a znížili na 45:48.

Súperky zlepšili najmä presnosť streľby a začali im do koša padať trojkové pokusy. Tým sa však blysla o pár minút opäť Zuzana Žirková, pre ktorú to bol už šiesy kôš za 3 body. Na druhej strane sa zlepšila hra najlepšej hráčky Ukrajiny na šampionáte Aliny Jagupovovej. Duel sa postupne vyrovnal a bojovalo sa o každý centimeter palubovky.

V závere tretej štvrtiny Ukrajinkám pomohlo šťastie pri trojkovom pokuse a prvýkrát v zápase viedli 56:54. Slovenky však po tretej štvrtine stále držali náskok o jediný bod – 57:56.

Záverečná desaťminútovka bola dramatická. Obe družstvá sa preťahovali o každý bod. Každá lopta mohla rozhodnúť o výhre či prehre. Slovenky si opäť utvorili väčší náskok, najmä vďaka úspešnosti Zuzany Žirkovej.

Do posledných minút naordinoval Svoboda svojim hráčkam strieľať z každej pozície, pretože to znamenalo trestné hody a teda ľahko získané body. Tento recept bol napokon úspešný, keď jeho zverenky dotiahli stretnutie do víťazného konca a v Prahe si vo štvrtok zahrajú štvrťfinále proti Francúzkam.

ME V BASKETBALE ŽIEN:

zápasy o účasť vo štvrťfinále

PRAHA

Srbsko – Lotyšsko 70:75 (12:24, 20:10, 19:19, 19:22)

* do štvrťfinále postúpilo Lotyšsko

Najlepšie strelkyne: Radočajová 14 – Vitolová 19

HRADEC KRÁLOVÉ

Ukrajina – Slovensko 68:82 (16:22, 13:12, 27:23, 12:25)

* do štvrťfinále postúpilo Slovensko

Najviac bodov Ukrajiny: Jagupovová 24, Dorogobuzovová 12

Zostava a body SR: Žirková 31 (7 trojok, 7 asistencií, 5 doskokov), B. Bálintová 17 (6 doskokov, 5 asistencii), Růžičková 13 (13 doskokov), Remenárová 4, Oroszová 0 (Jurčenková 11 (9 doskokov), Vyňuchalová 6, Dudášová 0, Slamová 0)

Hlas

zdroj: RTVS

Richard Kucsa (asistent trénera žien SR): “Víťazstvo nad Ukrajinkami vnímam úplne perfektne. Nikto sme si nemysleli, že dokážeme takto odohrať zápas. Nešli sme s nimi do žiadneho trháku, aby sa potom duel nevyvíjal v ich prospech. V hale v Hradci je príliš teplo, baby to dnes cítili. My sme program nastavili tak, že ideme do tohto stretnutia naplno, urobili sme maximum aj v regenerácii. Jagupovová si išla za svojimi bodmi presne, ako sme očakávali. Vedeli sme to. My sme mali vlastnú líderku Zuzku Žirkovú a jej výkon nás opäť posunul ďalej. Je jedno koľko má rokov, ona je fenomenálna hráčka a znovu to dokázala aj na medzinárodnej scéne.“