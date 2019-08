Slovenky potrebujú hrať na ME v Bratislave ako jeden tím, Palgutová sa už teší na atmosféru

Slovenské volejbalové reprezentantky čaká v piatok úvodný zápas na majstrovstvách Európy (23. augusta – 8. septembra), ktorých časť bude prvýkrát hostiť aj Bratislava.

Výhoda domáceho prostredia

Zverenky talianskeho trénera Marca Fenoglia sa predstavia v základnej D-skupine na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu a výhodu domáceho prostredia chcú zužitkovať minimálne na postup do osemfinále. V rámci prípravy na kontinentálny šampionát absolvovali Slovenky jedenásť duelov proti štyrom rôznym súperom a v záverečných dvoch stretnutiach proti Fínsku zvíťazili.

„Celé prípravné obdobie bolo veľmi náročné po psychickej aj fyzickej stránke. Teraz sa však opäť musíme dať dokopy a ísť prakticky od nuly. Máme posledné hodiny na to, aby sme sa pripravili. Nebude to jednoduché a najdôležitejší bude hneď úvodný duel proti Španielsku,“ povedala pre agentúru SITA Karin Palgutová, ktorá si uvedomuje, aké nedostatky musia slovenské hráčky ešte vylepšiť.

„Niekedy máme menšie výpadky a nehráme ako jeden tím. Ak sme na palubovke súdržné, pomôžeme si a neurobíme veľa chýb, tak sme prakticky nezdolateľné,“ pokračovala.

Hra s chybami sa prejaví na skóre

Postrehy 26-ročnej smečiarky potvrdil aj priebeh posledného prípravného zápasu proti Fínkam, v ktorom Slovenky triumfovali 3:1 na sety. V úvodnom dejstve za súperkami bodovo aj herne zaostávali, ale vo zvyšných troch dejstvách na ihrisku dominovali.

„Vždy je to o chybách. V prvom sete sme urobili osem chýb a za celý zápas ich bolo dokopy štrnásť. Tréner nám to prizvukoval a zlepšená hra sa ihneď prejavila na skóre,“ hovorila Palgutová, ktorá už v reprezentácii odohrala päť desiatok zápasov.

Slovenský ženský národný tím sa predstaví na majstrovstvách Európy štvrtýkrát v histórii samostatnosti a prvýkrát od roku 2009. Premiérovo bude hrať pred domácim publikom.

„Pred zápasom s Fínskom sme prvýkrát videli arénu a je podľa mňa výborne pripravená. Atmosféra bude určite úžasná aj všetko okolo toho. Tieto okolnosti nám hrajú do karát,“ opisovala hráčka francúzskeho tímu Vandoeuvre Nancy Volley-Ball, ktorú potešila špeciálne upravená reprezentačná šatňa.

„Bolo to to pre nás veľké prekvapenie. Tušili sme, že sa niečo chystá, keď od nás vyzbierali dresy. Keď sme vošli do šatne, tak sme sa všetky s úžasom obzerali, čo sa deje a bolo to krásne.“

Súboj proti Španielsku môže rozhodnúť

Po viac ako šesťtýždňovej spoločnej príprave a jedenástich medzištátnych stretnutiach čaká Slovenky vrchol sezóny. V ostatných dňoch ubrali z fyzickej náročnosti tréningov a pripravujú sa na zápasy v základnej skupine, kde ich postupne čakajú Španielky, Švajčiarky, Bielorusky, Nemky a Rusky.

„Všetky zápasy budú pre nás dôležité. Špecifický bude ten proti Rusku, v tomto prípade si to budeme musieť asi iba užiť a dúfať, že ony budú mať horší deň a my veľmi dobrý. Taktiež Nemecko bude veľmi nepríjemné. Ak chceme pomýšľať na úspech, v ostatných zápasoch potrebujeme zvíťaziť,“ vysvetlila.

Bratislavská rodáčka aj jej spoluhráčky vstúpia do turnaja v piatok o 20.00 h dôležitým súbojom proti Španielkam, ktorý môže byť rozhodujúci v boji o postup do osemfinále. Zo šesťčlennej skupiny preniknú ďalej štyri najlepšie tímy.

„Španielsko je bojovné družstvo, preto potrebujeme hrať veľmi dobre v obrane a musíme sa vyhnúť zbytočným chybám. O Španielkach máme informácie. Vieme, na koho sa máme sústrediť a čo asi hrajú,“ dodala Palgutová pre agentúru SITA.