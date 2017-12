Slovenky rozstrieľali Austráliu a suverénne vyhrali skupinu na majstrovstvách sveta vo florbale

Vstup do galérie TU!

aktualizované 3. decembra, 16:36

BRATISLAVA 3. decembra (WebNoviny.sk) – Slovenské florbalové reprezentantky uspeli aj vo svojom záverečnom treťom vystúpení v základnej C-skupine na domácich MS v Bratislave (1. – 9. decembra 2017) a do play-off o štvrťfinále prenikli z prvého miesta.

Slovenky po výhrach nad Singapurčankami (12:2) a Estónkami (10:3) v nedeľu predviedli strelecký koncert a zvíťazili 21:1 nad Austrálčankami. Hetrik dosiahla Šárka Boľová, po štyri góly strelili Lucia Košturiaková a Denisa Ferenčíková. Slovenské reprezentantky so šiestimi bodmi a skóre 43:6 ovládli C-skupinu.

„Tréning“ slovenských strelkýň

Zverenky českého trénera Michala Jedličku v utorok na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v zápase play-off o postup do štvrťfinále nastúpia o 16.00 h proti štvrtému tímu konečného poradia B-skupiny, pravdepodobne proti Nemkám.

Slovenky v nedeľu v úvodnej tretine strelili tri góly, postarali sa o ne Boľová, Bobotová a Trošková. V druhej polovici stretnutia dostala na palubovke priestor elitná slovenská formácia a tá dezorientovaným súperkám súkala jeden gól za druhým. Po druhej tretine Slovenky viedli 11:1, v záverečnej časti pridali desať zásahov.

Čaká ich play-off

Marcový žreb rozdelil krajiny do štyroch štvorčlenných skupín. A a B-skupinu utvorili po dve družstvá z prvého a druhého koša, C a D-skupinu po dve družstvá z tretieho a štvrtého koša.

Po dva najlepšie tímy z výkonnostne vyššej A aj B-skupiny preniknú priamo do štvrťfinále, na zostávajúcich z „áčka“ a „béčka“ čakajú súboje play-off o postup do štvrťfinále proti najlepším dvom z C aj D-skupiny.

MS žien sa konajú od roku 1997 a v dvojročnom intervale, šampionát v Bratislave je jedenásty v poradí. Prvenstvo obhajujú Švédky, ktoré triumfovali na ostatných piatich MS, celkovo majú na konte sedem zlatých úspechov. Slovenské reprezentantky sa dosiaľ na MS predstavili trikrát – vo Švajčiarsku 2011 (12. miesto), Česku 2013 (9. miesto) a Fínsku 2015 (8. miesto).

MS 2017 florbalistiek – C-skupina

Bratislava, ZŠ Ondreja Nepelu, nedeľa:

Austrália – Slovensko 1:21 (0:3, 1:8, 0:10)

Góly: 25. Hullová (Meyerová) – 4. Boľová (Pintérová), 7. Bobotová (Klapitová), 13. Trošková (K. Hudáková), 23. Šidlová (Bobotová), 30. Klapitová (Bobotová), 35. Ferenčíková (M. Šponiarová), 36. Ferenčíková (P. Hudáková), 38. Cupráková (V. Grossová), 38. M. Šponiarová (P. Hudáková), 39. Košturiaková (Ferenčíková), 40. Boľová (V. Grossová), 41. P. Hudáková (M. Šponiarová), 41. V. Grossová (Kocúrová), 47. M. Šponiarová (Ďuríková), 50. Košturiaková (M. Šponiarová), 51. Košturiaková (M. Šponiarová), 51. Boľová (V. Grossová), 54. Ferenčíková (Košturiaková), 56. Pintérová (Robová), 58. Ferenčíková (P. Hudáková), 59. Košturiaková (M. Šponiarová)

Vylúčené: 1:2 na 2 min, presilovky: 0:1, oslabenia: 1:0, rozhodovali: Reichelt a Kostinek (obaja ČR), 1912 divákov

Zostava SR: Hlavatá (Krištofová) – Robová, Kocúrová, Šidlová, Bobotová, Ďuríková, M. Šponiarová – Boľová, V. Grossová, Pintérová – K. Hudáková, Trošková, Klapitová – Ferenčíková, Košturiaková, P. Hudáková – Cupráková, Dzurinová, Kvasková

Singapur – Estónsko 4:10 (1:7, 1:2, 2:1)

Konečná tabuľka C-skupiny:

1. Slovensko 3 3 0 0 43:6 6 – postup do play-off o štvrťfinále

2. Estónsko 3 2 0 1 23:18 4 – postup do play-off o štvrťfinále

3. Singapur 3 0 1 2 11:27 1 – účasť v skupine o 13. – 16. miesto

4. Austrália 3 0 1 2 10:36 1 – účasť v skupine o 13. – 16. miesto

Ďalší program SR – utorok 5. 12.:

play-off o štvrťfinále: B4 – Slovensko (ZŠ Ondreja Nepelu, 16.00)

Hlasy po zápase:

Michal Jedlička (tréner SR): „Bol to pre nás taký ľahší tréning, nechali sme hrať kompletný káder. Sme spokojní, že sme dali toľko gólov. Chceli sme potešiť divákov, ktorí prišli v hojnom počte. Dievčatá sa tešili z každého gólu. Sme spokojní, pretože sme jednoznačne ovládli skupinu. Turnaj pre nás začne až teraz. Bol by som radšej, keby sme v play-off hrali proti Nemecku. Hrali sme proti nim prípravné stretnutie a jednoznačne sme zvíťazili.“

Katarína Klapitová (útočníčka SR): „Začiatok bol z našej strany opäť vlažnejší, ale znovu sme sa dostali do potrebného tempa. Som rada, že všetky päťky dali gól. Hrali sme ako jeden tím a podporovali sme sa navzájom. Vždy to však môže byť o niečo lepšie.“

Lucia Košturiaková (kapitánka SR): „Systém turnaja je trochu nešťastný, pretože zo skupiny nebudeme úplne pripravené na ďalší priebeh turnaja, takže teraz nás v podstate hodia do vody. Ale verím, že sme natoľko skúsené družstvo, že to zvládneme.“

Denisa Ferenčíková (útočníčka SR): „Začiatok sme mali klasicky trochu ospalejší a nepadalo tam toľko gólov. Postupne sa baby ‘rozstrieľali’. Som rada, že sa strelecky prebudila aj druhá a tretia formácia. Už sa mi dlho nestalo, že by som dala dva hetriky po sebe. V play-off by som radšej hrala proti Nemecku, ale súperi sú kvalitatívne rovnakí.“