Slovenské tenistky v Prahe s veľkým víťazstvom nad USA, rozhodujúci bod získali Kužmová a Miháliková

Po prehre so Španielkami (1:2) sa slovenské tenistky vo svojom druhom vystúpení na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej v Prahe dočkali víťazstva nad favorizovanými Američankami. Zdolali ich 2:1, o slovenské body sa postarali Viktória Kužmová vo dvojhre a rovnaká hráčka spolu s Terezou Mihálikovou vo štvorhre.

Z historického pohľadu ide o jedno z najväčších víťazstiev Slovenska v bývalom Pohári federácie, keďže Američanky sú s 18 titulmi najúspešnejšou krajinou tejto najprestížnejšej ženskej tímovej tenisovej súťaže. Slovenky získali jediný celkový triumf v roku 2002.

Kužmová v súboji rebríčkovo druhých hráčok oboch tímov zdolala Shelby Rogersovú 6:4, 6:4 a spoločne s Mihálikovou si v debli poradili s americkým duom Caroline Dolehidová, CoCo Vandeweghová 6:2, 6:7 (5), 12:10.

Schmiedlová uhrala iba päť gemov

O jediný americký bod sa postarala v dueli tímových jednotiek Danielle Collinsová, ktorá dovolila uhrať Anne Karolíne Schmiedlovej päť gemov /6:3, 6:2/. Bilancia 23-ročnej Kužmovej v niekdajšom Pohári federácie je aktuálne vo dvojhre 7:1, čo ostro kontrastuje s jej 175. priečkou v singlovom rebríčku WTA.

„Cítim sa vynikajúco. Milujem hrať za Slovensko. Dodáva mi to viac síl a energie ako na bežných turnajoch. Som veľmi šťastná, že v tejto tímovej súťaži sa mi tak darí,“ uviedla Viktória Kužmová na oficiálnom webe Pohára Billie Jean Kingovej.

Kapitán SR Matej Lipták bol po zápase nesmierne hrdý na svoje hráčky. „Slovensko je malá krajina a zvíťazili sme nad USA v súťaži, v ktorej je táto krajina najúspešnejšia v histórii. Už deň predtým sme len tesne podľahli Španielkam. Myslím si, že práve táto prehra pomohla našim hráčkam k víťazstvu nad Američankami, lebo bojovali o každú loptičku,“ vyhlásil kapitán tímu SR Matej Lipták.

Do semifinále iba víťazky skupín

Ani skvelý výkon Kužmovej v singli aj debli však nestačil Slovenkám na to, aby si uchovali šancu na víťazstvo v C-skupine a tým aj postup do semifinále. V prípade stredajšieho víťazstva Američaniek nad Španielkami 2:1 a pri rovnosti získaných bodov aj setov by o postupujúcom rozhodla vyššia percentáž získaných gemov a tú už Slovenky nemôžu mať lepšiu ako jeden z dvojice USA – Španielsko.

Potvrdila to aj oficiálna turnajová webová stránka billiejeankingcup.com, ktorá po zápase Slovensko – USA napísala: „Slovensko podľahlo Španielsku 1:2 a aj napriek víťazstvu nad USA príde o šancu na postup do semifinále pre nižšie percento víťazných gemov. O víťazovi C-skupiny a teda postupujúcom rozhodne zápas Španielsko – USA. Američanky sú v pozícii, že musia v tomto zápase zvíťaziť.“

Do semifinále sa v Prahe dostanú iba víťazky každej zo štyroch skupín. Po druhom hracom dni zatiaľ žiadna z dvanástich účastníckych krajín nemá na konte dve víťazstvá a istotu postupu. Nemky sú s dvoma prehrami v D-skupine už mimo postupového boja.