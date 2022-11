Slovenky v Pohári Billie Jean Kingovej podľahli Austrálčankám, zvíťazili aspoň vo štvorhre

Slovenské tenistky v súlade s očakávaniami prehrali vo svojom úvodnom vystúpení na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej, v škótskom Glasgowe v utorok nestačili na Austrálčanky a podľahli im 1:2 na zápasy. Rozhodnuté bolo už po dvojhrách, v oboch prípadoch sa z triumfu tešili austrálske tenistky v dvoch setoch. Najprv Storm Sandersová zdolala za 77 minút Viktóriu Kužmovú 6:4, 6:3, vzápätí Alja Tomljanovičová zvíťazila za 81 minút nad Annou Karolínou Schmiedlovou 6:1, 6:2. Slovenky prehru zmiernili aspoň v záverečnej štvorhre, v ktorej Kužmová s Terezou Mihalíkovou zdolali duo Ellen Perezová, Sandersová za 75 minút 2:6, 6:3, 10:6 (zápasový tajbrejk).

Sandersová hrala bez chýb

Kužmová, ktorej v rebríčku WTA patrí 146. miesto, ťahala za kratší koniec v súboji proti súperke, ktorá je v hodnotení o 91 pozícii nižšie. V prvom sete Slovenka prišla o svoj servis dvakrát a súperku brejkla len raz. V druhom si Kužmová neudržala podanie raz, no súperke ho nevzala ani raz. „Sandersová hrala výborne a bez chýb. Mala skvelú taktiku a tá jej vychádzala počas celého duelu. V dôležitých momentoch zahrala lepšie,“ uviedla Kužmová v prenose RTVS.

V druhom súboji nastúpila stá hráčka rebríčka Schmiedlová proti favorizovanej Tomljanovičovej, ktorej v hodnotení patrí 33. priečka. V prvom sete Slovenka trikrát stratil servis a sama nemala ani jeden brejkbal. V druhom prišla o podanie už v druhej hre a prehrávala potom 0:3, no potom aj zásluhou prvého brejku skorigovala na 2:3. Potom však záhrebská rodáčka získala tri hry bez prerušenia a dotiahla duel do víťazného konca.

Vo štvorhre triumfovali

Pár Kužmová, Mihalíková proti Perezovej so Sandersovou v prvom sete dva razy stratil svoj servis a úvodné dejstvo prehral 2:6. Vo štvrtom geme druhého setu slovenské duo brejklo súperky a napokon dotiahlo set do úspešného konca. Zápasový tajbrejk bol vyrovnaný do stavu 5:5, následne Slovenky získali viacero dôležitých výmen pre seba a vo štvorhre zaslúžene triumfovali.

V stredu 9. novembra opäť od 11.00 h SEČ nastúpia Slovenky proti Belgičankám, čo môže byť ich rozlúčka s turnajom. Do semifinále totiž postúpia iba víťazky štyroch trojčlenných skupín.