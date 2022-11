Slovenky v Pohári Billie Jean Kingovej zdolali Belgičanky, ale do semifinále nepostúpia

Slovenské tenistky síce zdolali Belgičanky 2:1 v súboji B-skupiny na finálovom turnaji Pohára Billie Jean Kingovej, no v škótskom Glasgowe sa do semifinále nedostanú.

Slovenky zvládli obe dvojhry, keď najprv Viktória Kužmová zdolala Ysaline Bonaventurovú za 89 minút 6:2, 7:6 (7) a po nej Anna Karolína Schmiedlová za 159 minút zvíťazila nad Marynou Zanevskou 5:7, 6:2, 6:3.

Vo štvorhre Viktória Kužmová a Tereza Mihalíková prehrali s duom Kirsten Flipkenseová, Elise Mertensová za 53 minút hladko 0:6, 3:6. V hre by slovenské hráčky udržal len akýkoľvej triumf.

Postupový kľúč zo skupiny Slovenky v utorok podľahli Austrálčankám 1:2, no už nemajú šancu na postup. Neexistuje totiž kombinácia výsledkov vo štvrtkovom meraní síl medzi výbermi Austrálie a Belgicka, ktoré by ďalej posunula práve slovenské hráčky. Ak vo štvrtok Austrálčanky zdolajú Belgičanky, medzi najlepšie kvarteto postúpia ony. V prípade triumfu Belgičaniek 3:0 ďalej postúpia tenistky z Beneluxu, ak zvíťazia „iba“ 2:1, na rad príde počítanie pomery setov resp. hier.

Kužmová začala agresívne

Kužmová v úvodnom stredajšom súboji vyzvala Ysaline Bonaventurovú, ktorá je v aktuálnom rebríčku WTA o 50 priečok vyššie. V prvom sete hrala Slovenka výborne, súperke dvakrát vzala podanie a nepustila ju k jedinému brejkbalu.

Druhý set bol omnoho viac vyrovnaný. Obe hráčky si držali servis, dvanástej hre však Kužmová prehrávala pri vlastnom podaní už 0:40, no odvrátila tri brejkbaly súperky a v následnej skrátenej hre využil na triumf druhý mečbal.

„Som veľmi rada, že som zvíťazila. Snažila som sa robiť všetko, čo sa dalo. Začala som dosť agresívne a súperka robila chyby, čo som chcela využiť. V druhom sete však zvýšila úroveň, takže aj ja som musela viac zapnúť. Rozhodovali tam maličkosti. v druhom sete som v dvanástej hre prehrávala už 0:40, no viem, že mám dobrý servis a keď mi vychádza, tak to viem otočiť. Som rada, že sa mi to aj podarilo,“ povedala Kužmová v prenose RTVS.

Schmiedlová musela otáčať

Anna Karolína Schmiedlová potom v súboji s ukrajinskou rodáčkou Marynou Zanevskou nezvládla prvý set. Viedla v ňom už 5:2, nevyužila dva setbaly a no napokon prehrala 5:7. V druhom sete to už bola jasná zaležitosť Slovenky, ktorá súperka dvakrát brejkla a vynútila si tretí set. V ňom sa napriek strate podania hneď v úvodnej hre dostala do vedenia 5:2 a náskok si už nenechala ujsť, na triumf využil hneď prvý mečbal.

„Bol to ťažký zápas, najmä v mojej hlave, lebo som bola veľmi nervózna. Som rada, že som to zvládla, dosiahla som jeden z najdôležitejších triumfov v mojej kariére. V porovnaní so včerajškom sme hrali lepšie, ja aj Viki. Nemali sme dnes čo stratiť a vydali sme zo seba maximum,“ povedala Schmiedlová v rozhovore priamo na kurte.

Štvorhra bola jasnou záležitosťou favoritiek z Belgicka. Kirsten Flipkenseová a Elise Mertensová v prvom sete uštedrili dvojici Viktória Kužmová, Tereza Mihalíková nepopulárneho „kanára“, v druhom triumfovali 6:3 a zaistili svojmu tímu cenný bod. Zároveň „utopili“ šancu Sloveniek na postup.