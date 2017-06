Aktualizované: Slovenky v prvom semifinále Európskej ligy tesne podľahli Fínkam

aktualizované 28. júna, 22:31

POPRAD 28. júna (WebNoviny.sk) – Slovenské volejbalové reprezentantky prehrali v prvom zápase semifinále Európskej ligy žien v Poprade s Fínskom tesne 2:3 (-23, 15, 20, -17, -12).

Zverenky trénera Mareka Rojka viedli 2:1 na sety, ale v ďalšom priebehu dominoval tím zo severu Európy a natiahol víťaznú sériu v tejto súťaži na desať zápasov. Odveta je na programe v nedeľu 2. júla o 16.00 h SELČ v Helsinkách.

Európska liga volejbalistiek 2017

semifinále (prvý zápas), Poprad, stredajší výsledok:

Slovensko – Fínsko 2:3 (-23, 15, 20, -17, -12)

125 minút, rozhodovali: Brlas (Chor.) a Bátkaiová-Katonová (Maď.), 500 divákov

Zostavy:

Slovensko: Koseková, Pištěláková, Salanciová, Herelová, Drobňáková, Abrhámová, libero Valachová (Šunderlíková, Kuciaková, Ovečková). Tréner: M. Rojko.

Fínsko: Karhuová, Bjärregardová-Madsenová, Alanková, Kosonenová, Öhmanová, Korhonenová, libero Koljonenová (Heikkiniemiová, Paananeová, Kokkonenová, Pihlajamäkiová). Tréner: T. Kangasniemi.

I. set

Fínky začali lepšie (2:0), ale domáce volejbalistky otočili skóre pri podaní Abrhámovej a po jej ese bolo 5:2. Podaním však pritlačili aj severanky a na prvom technickom timeoute viedli 8:7. Slovenky sa ťažko presadzovali proti dobre brániacemu súperovi a prehrávali 7:10.

Skóre sa menilo ako na hojdačke, volejbalistky SR otočili na 11:10, ale následne po chybe v útoku prehrávali 12:14. Potom dve dlhé výmeny ukončili úspešne Slovenky a po bodoch Pištělákovej a Kosekovej viedli 15:14. Ďalšiu akciu Fínska zablokovala Drobňáková a domáce mali dvojbodový náskok – 16:14.

Húževnaté Fínky hrali obetavo v poli, prialo im aj šťastie a po najkrajšej výmene zápasu viedli hosťujúce hráčky 19:17 a potom aj 20:18. Slovenky však zapli, servisom zatlačila Drobňáková a po dvoch blokoch Herelovej za sebou vyhrávali domáce 22:20. Fínky vyrovnali a po ese Öhmanovej mali prvý setbal. Ten aj premenili a úvodný set vyhrali 25:23.

II. set

V druhom sete začala na smeči Kuciaková namiesto Salanciovej. Po vyrovnanom začiatku si slovenské volejbalistky vypracovali trojbodový náskok 10:7, keď sa na “kolíku” presadila Drobňáková. Po dobrom podaní striedajúcej Šunderlíkovej sa Slovenky dostali ku kontre a Koseková ulievkou zvýšila na 14:9.

Domáce hráčky sa dostali do tempa a na druhom technickom timeoute viedli už 16:9, keď bodovala Herelová. Slovenky mali tento set jednoznačne v rukách a do koncovky išli s obrovským náskokom 21:11. Druhý set vyhrali Slovenky hladko 25:15 a vyrovnali na 1:1. Fínky prehrali vôbec prvý set v tohtoročnej Európskej lige.

III. set

Začiatok tretieho dejstva bol vyrovnaný, potom predviedla dva bloky za sebou Abrhámová, Fínky dali dva auty a Slovenky viedli 14:9. Domáce mali jasne navrch, dobre podávali, bránili aj útočili a vypracovali si šesťbodový náskok – 17:11. Po tvrdom útoku Šunderlíkovej a “jednonožke” Abrhámovej bolo už 21:14. Fínky po dobrej obrane na sieti znížili na 17:21 a set ešte nevzdali. Slovenky však záver zvládli a tretí set vyhrali 25:20.

IV. set

Lepší vstup do štvrtého dejstva mali fínske volejbalistky – 10:3. Šancu dostala na nahrávke Ovečková a vrátila sa Salanciová. Na druhom technickom timeoute viedli Fínky 16:8 a mali set veľmi dobre rozbehnutý. Slovenky však postupne znižovali manko a po bloku Herelovej bolo 14:19. Medzitým sa na ihrisko vrátila Koseková. V závere ešte znížili volejbalistky SR zo 14:23 na 17:23, ale štvrtý set vyhrali hostky 25:17 a o víťazovi stretnutia musel rozhodnúť až tajbrejk.

V. set

Po vyrovnanom úvode piateho setu sa ako prvé dostali do trháku Fínky – 7:5. Slovenky odpovedali okamžite a po Salanciovej ese bolo 7:7. Po zmene strán však mali Fínky navrch a po ese kapitánky Pihlajamäkiovej viedli 12:8. Slovenky síce znížili na 10:12, ale na zvrat to nestačilo. Fínky vyhrali piaty set 15:12 a do odvety pôjde v lepšej východiskovej pozícii.

Hlasy po zápase:

Marek Rojko (tréner volejbalistiek SR): “Mrzí ma, že sme nezvládli prvý set, v ktorom sme viedli a mali sme ho získať. Obidva tímy sa spočiatku oťukávali, hral sa zvláštny volejbal. Ak by sme prvý set vyhrali, tak by sa asi zápas vyvíjal inak. Potom bolo vidieť, že keď sme pridali, tak sme mali prevahu. Fínky sú však tímom, ktorý keď dostane šancu, tak ju využije. To sa stalo vo štvrtom sete, kde v našej najviac fungujúcej rotácii s Herelovou a s Kosekovou vpredu zatlačila ich nahrávačka servisom a ušli nám na sedem bodov. Napriek prehre si myslím, že naše šance nie sú stratené. Tímy sú výkonnosťou pri sebe blízko a v odvete sa môže stať čokoľvek.”

Tapio Kangasniemi (tréner volejbalistiek Fínska): “Víťazstvo je dôležité, ale spravili sme len prvý krok. Viem, že dokážeme hrať lepšie ako dnes. Bol to náročný zápas, pretože Slovensko má kvalitný tím, veľmi dobre bránilo a podávalo. Ukázali sme, že sme mentálne silní, keď sme otočili z 1:2. Od tretieho setu sa výrazne zlepšil náš útok, a to bol kľúč k víťazstvu.”

Ďalší výsledok semifinále EL žien:

Ukrajina – Španielsko 3:1 (19, 21, -24, 21)