Slovenky v semifinále Európskej ligy vyzvú Fínky, v Poprade chcú zvíťaziť za tri body

POPRAD 28. júna (WebNoviny.sk) – S cieľom vyhrať za tri body nastúpia slovenské volejbalové reprezentantky na prvý zápas semifinále Európskej ligy žien, v ktorom sa v stredu o 18.00 h stretnú v Poprade s Fínskom.

Pred nedeľňajšou odvetou v Helsinkách si chcú zverenky Mareka Rojka utvoriť čo najlepšiu pozíciu na postup do finále súťaže, v ktorej obhajujú striebro. V druhom semifinále sa stretnú Ukrajina a Španielsko.

Fínky vyhrali A-skupinu

V základnej časti odohrali Slovenky dva turnaje C-skupiny v Španielsku a Portugalsku a so štyrmi víťazstvami v šiestich dueloch a 12 bodmi obsadili druhé miesto za Španielkami.

Do semifinále postúpili ako najlepší tím z druhých miest spomedzi troch skupín. Po návrate z Portugalska a krátkej pauze pokračoval tím od minulého štvrtka v príprave v Púchove a v pondelok sa presunul do Popradu. Fínky vyhrali A-skupinu v konkurencii Bieloruska, Albánska a Rakúska bez straty setu a po nie veľmi úspešnej kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta sa im v Európskej lige darilo nad očakávania.

“Prezentujú sa agresívnym štýlom hry, majú dobrú nahrávačku, dve kvalitné liberá a nebezpečnú univerzálku, ktorá hrá odvážne, ale robí aj veľa chýb, čo by sme chceli využiť. Po úspešnom zvládnutí skupiny v Európskej lige budú určite Fínky v eufórii a očakávam ťažké zápasy,” povedal pre web Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) tréner Rojko.

Kľúčom k úspechu kvalitné podanie

Rojko v posledných dňoch hru súpera dôsledne analyzoval. “Zohnali sme si zápasy Fínska z tejto sezóny. Pripravujeme sa na silnejšie stránky toho družstva, ale v prvom rade sme sa zaoberali vecami, ktoré nám počas dvoch turnajov Európskej ligy nefungovali. Skrátili a zintenzívnili sme tréningy tak, aby sa boli hráčky na sto percent koncentrované,” dodal kormidelník slovenského tímu.

Cesta ako zdolať súpera by podľa Rojka mohla viesť cez kvalitný servis. “Dobré podanie bude dôležité, aby sme nabúrali štruktúru hry ich nahrávačky. Súperi Fínok v skupine Európskej ligy neboli dobre podávajúce tímy a Fínky mali výbornú prihrávku. Predpokladám, že my s našim dobrým servisom na nich vytvoríme tlak a tým si veľmi pomôžeme. Verím, že rozhodnú aj skúsenosti, ktoré naše hráčky z dôležitých zápasov majú viac a že sa to pod tlakom váhy semifinále Európskej ligy prejaví,” dodal Rojko.

Rojko svojmu tímu verí

V domácom prostredí pod Tatrami by chceli ženy nadviazať na nedávny úspech mužov, ktorí v Poprade vyhrali prvý turnaj Svetovej ligy s plným počtom deviatich bodov.

“Boli by sme radi, keby sme doma vyhrali za tri body, aby sme išli do Helsínk bojovať o postup. Fínky sem určite prídu prekvapiť a pokúsia sa vyhrať, ale ja nášmu tímu verím. Dúfam, že nám pomôže aj popradské publikum, tak ako nedávno pomohlo mužom v Svetovej lige. Pod Tatrami máme dobré zázemie a hráme tu radi. Do konca sezóny nám ostávajú dva, alebo štyri zápasy a budem rád, keby sme najmä na domácej pôjde spravili divákom radosť. Atmosféra v našom tíme je výborná a ideme spraviť všetko pre úspech,” dodal na záver kouč Sloveniek, ktorý v závere Európskej ligy nemôže počítať so zranenou smečiarkou Karin Palgutovou.

Nominácia slovenskej volejbalovej reprezentácie

na semifinálové zápasy Európskej ligy 2017

Nahrávačky: Barbora Koseková (VK KP Brno/ČR), Lenka Ovečková (1. Bratislavský volejbalový klub)

Smečiarky: Dominika Drobňáková (Pays d’Aix Venelles Volley Ball/Fr.), Erika Salanciová (VK KP Brno/ČR), Miroslava Kuciaková (Stella ES Calais/Fr.)

Blokárky: Jaroslava Pencová (BKS Bielsko-Biala/Poľ.), Michaela Abrhámová (ASPTT Mulhouse Volley/Fr.), Nina Herelová (VK Agel Prostějov/ČR)

Univerzálky: Romana Krišková (University of Wisconsin/USA), Nikola Pištěláková, Karin Šunderlíková (obe VK Slávia EU Bratislava)

Liberá: Dominika Valachová (Vandoeuvre Nancy/Fr.), Michaela Španková (Volley project UKF Nitra)