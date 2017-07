Slovenky vo finále B-divízie majstrovstiev Európy podľahli Nemkám

EILAT 16. júla (WebNoviny.sk) – Slovenské basketbalistky do 20 rokov prehrali v nedeľňajšom finále s rovesníčkami z Nemecka 54:60 na turnaji B-divízie majstrovstiev Európy tejto vekovej kategórie v izraelskom Eilate.

Záverečný zápas celého šampionátu bol vyrovnaný až do poslednej minúty, zverenky trénera Juraja Suju však napokon ťahali za kratší koniec. Najlepšou strelkyňou SR bola vo finále so 16 bodmi Alexandra Hašková.

Slovenky mali istý postup do kontinentálnej elity už sobotňajším postupom do finále, do A-divízie sa prebojovali prvé tri tímy konečného poradia šampionátu.

Okrem slovenských reprezentantiek a úspešných finalistiek z Nemecka sa do vyššej kategórie ME dostali aj Chorvátky, ktoré v súboji o 3. mieste pokorili Bielorusky 60:51.

Turnaj B-divízie ME dievčat do 20 rokov

Finále:

Slovensko – Nemecko 54:60 (8:16, 19:15, 16:10, 11:19)

Zostava a body SR: Hašková 16, Mištinová 9, Remenárová 8, Kováčiková 5, Horvátová 2 (Sedláková 8, Lelkes, Dubeňová po 3, Matejčíková 0)

Najviac bodov Nemecka: Saballyová 20, Brossmannová, Zdravevská po 9

TH: 16/11 – 20/16, fauly: 20 – 24, trojky: 5 – 4.

o 3. miesto:

Bielorusko – Chorvátsko 51:60 (10:18, 15:13, 16:15, 10:14)