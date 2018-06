Slovenky zaostali za konkurenciou a neprebojovali sa do finále Svetového pohára vo vodnom slalome

LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 23. júna (WebNoviny.sk) – Ani jedna z tria Sloveniek nepostúpila do finále kategórie K1 na úvodných pretekoch Svetového pohára vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši.

Radosť z úspechu ju rozhodila

Od elitnej desiatky, ktorá si zabezpečila postup, boli v semifinále poriadne vzdialené. V náročných podmienkach daždi a vetre Eliška Mintálová skončila na 19. mieste, Michaela Haššová bola dvadsiata druhá a najskúsenejšia Elena Kaliská až dvadsiata siedma. Víťazkou semifinále sa stala austrálska favoritka Jessica Foxová, Mintálová so štyrmi trestnými sekundami za ňou zaostala o 9,08 s.

Talianka Stefanie Hornová, posledná z postupujúcich do finále, mala o 4,52 s lepší čas ako mladá Slovenka. Finále K1 ženy sa v Areáli vodného slalomu Ondreja Cibáka začne v sobotu o 12.40 h.

„Na prvom medzičase som mala náskok a možno radosť z toho ma rozhodila. Prestalo mi to ísť, ´ťukla´ som jedenástku a v závere prišiel ešte jeden dotyk. Trať sa mi páčila, jazdiť doma pred slovenskými fanúšikmi je super,“ uviedla iba 19-ročná Eliška Mintálová.

Sklamaná Kaliská

Jej krajanka Michaela Haššová po svojej jazde povedala: „Začiatok som mala dobrý, až po stred trate. Tam prišiel ´ťuk´ a zastavila som sa. Stratila som tam dosť času. Chcela som to dohnať, ale nevyšlo mi to. Celkovo nebolo to až také zlé. Mám rada ťažké trate, táto bola náročnejšia ako v kvalifikácii. Vyhovovala mi, ale bola tam výrazná chyba.“

Najskúsenejšia z tria Sloveniek, dvojnásobná olympijská víťazka z Atén 2004 a Pekingu 2008 Elena Kaliská, bola, pochopiteľne, ešte viac sklamaná ako jej oveľa mladšie kolegyne. „Čo mám na to povedať? Je to veľké sklamanie. Jazda to bola pomerne dobrá až na poslednú bránku. Videla som, že mám ‘zavretý valec‘, tak som sa cez neho chcela previezť. Keď som tam vkladala prednú časť lode, tak sa otvoril a vyhodilo ma to. Návrat do bránky bol potom ťažký, všetky drahocenné sekundy zostali teda v poslednej bránke,“ uviedla Kaliská.

Ešte pred kajakárkami absolvovali svoje semifinále singlkanoisti. V tradične parádnej slovenskej disciplíne sa trio Michal Martikán, Matej Beňuš a Alexander Slafkovský prebojovalo do finále medzi 10 najlepších. Finále C1 muži sa začne o 12.03 h.