Slovenská "18" odchádza z Hlinka Gretzky Cupu so šiestou priečkou, v piatok nezdolala Američanov

Slovenská reprezentácia hokejistov do 18 rokov obsadila na prestížnom turnaji Hlinka Gretzky Cup v kanadskom Red Deere šiestu priečku. Zverenci trénera Tibora Tartaľa v súboji o konečnú 5. pozíciu v noci z piatka na sobotu podľahli rovesníkom z USA 2:4. Slovákov o lepší výsledok pripravila horšia efektivita, keďže v počte striel držali krok s Američanmi.

„Chceli sme z turnaja odísť po víťaznom zápase. V porovnaní s prípravou sme podali lepší výkon, napriek tomu sme prehrali a odchádza sa ťažko,“ zhodnotil kouč Tartaľ podľa oficiálneho webu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

Veľa šancí nepremenili

Mladí Slováci v piatok večer viedli zásluhou gólu Lea Eperješiho z 5. minúty. V prvej tretine však potom inkasovali dvakrát a v druhej raz. Na štvrtý gól od Američanov z úvodu tretej časti reagovali zásahom Juraj Pekarčíka, no skóre sa potom už nezmenilo.

„Nepremenili sme veľa šancí, je to smola. Škoda, že sa nám to nepodarilo zlomiť. Postupne sme sa zlepšovali a scelili sa ako tím,“ komentoval Eperješi, Pekarčík ho doplnil: „Od začiatku sme chceli zvíťaziť a bojovali sme, no nepodarilo sa nám to.“

Okrem nepremenených šancí za zmienku stojí aj výkon brankára Samuela Urbana, ktorý zneškodnil viacero príležitostí súperov.

Sila tímu rástla

„Máme tu mladých hráčov, až štyroch hráčov s ročníkom 2006. Smerom k MS sme dostali dobrú informáciu o tíme. Za zápasy na turnaji som rád, najmä za víťazstvo nad Švajčiarmi. Nebolo jednoduché absolvovať dve stretnutia za 20 hodín, najmä po emočnom a fyzickom vypätí proti top tímu Kanade,“ pokračoval kormidelník Tartaľ na HockeySlovakia.sk.

„Veľa hráčov malo prvý kontakt s medzinárodnou úrovňou. Efektivita sa ukázala ako dôležitý faktor, aj v tomto zápase sme mali získať mentálnu výhodu pri góloch a šanciach,“ dodal.

Podľa hlavného kouča sila tímu rástla od úvodu prípravy v Poprade. „Po vysokej prehre v príprave s Američanmi sme boli sme blízko k úspechu v zápase so Švédmi a aj v súboji o 5. miesto opäť proti hráčom USA, duel so Švajčiarmi sme zvládli,“ uzavrel.